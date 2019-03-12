Tarım Bakanı patates tekelinin eski yöneticisi olunca: 'Tanzim satış'a bir de böyle bakın

Türkiye'de 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda patates üretimi 'hastalık' gerekçesiyle yasaklandı. Yasak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir soru önergesine verdiği yanıtla bir kez daha gündeme geldi. Pakdemirli, dünyanın en büyük dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi olan Kanada merkezli McCain Foods adlı gıda tekelinin üst düzey yöneticiliğini ve danışmanlığını yapmıştı.

Türkiye'de 25 ilde toplam 141 bin 650 dekar alanda patates üretimi "hastalık" gerekçesiyle yasaklandı. Yasak, dünyada "patates lobisi" olarak tanınan Kanada merkezli dünyanın en büyük dondurulmuş-işlenmiş patates üreticisi olan McCain Foods adlı gıda tekeli bünyesinde 2013-2018 arasında üst düzey yöneticilik ve danışmanlık yapan Bekir Pakdemirli'yi akıllara getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Feth Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi. Gürer, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti: "Ülkemizde ne kadar alanda hangi ürünlere dikim ekim yasağı uygulanmaktadır? Nedeni nedir? Hangi illerdedir? Yasaklama süreci ne kadardır? Ne kadar il, ilçede hayvan hastalığı nedeni ile riskli alan ilan edilmiştir? Hangi illerdedir? Kamu ve KİT kuruluşlarda arazi ya da besicilikte riskli alan ve arazi uygulaması bulunmakta mıdır?”

Soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karantina nedeniyle 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığını bildirdi.

Türkiye'de en çok patates ekilen illerinde aralarında bulunduğu Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon'da patates ekiminin yasaklanması dikkat çekti. Yasağın, patates siğili, patates ve domateste bakteriyel solgunluk, patates kahverengi çürüklüğü, patates halka çürüklüğü ve patates kist nematodlan hastalıkları nedeniyle bu bölgelerde ekim yasağı uygulandığı belirtildi.

Bakan Pakdemirli, patates ekimi yasaklanan bölgelerde münavebe önerildiğini ve alternatif ürün eken üreticilere destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

PAKDEMİRLİ KİMDİR, MCCAIN FOODS NEDİR?

Türkiye'de çok kapsamlı patates ekimi yasağının başlaması, dikkatleri Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çekti.

Gıda, bilgisayar ve otomotiv alanında çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunan ve yöneticiliğini yapan Pakdemirli, 2013-2018 arasında Kanada merkezli çok uluslu McCain Foods adlı gıda tekelinde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunuştu.

McCain Foods, dünyanın en büyük dondurulmuş ve işlenmiş patates şirketi olarak biliniyor. Kamuoyunda "patates lobisi" olarak biliniyor.