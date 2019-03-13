Patates tekeli McCain'in eski yöneticisi olan Tarım Bakanı'na patates soruları...

Dünyanın en büyük dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi olan Kanada merkezli McCain Foods adlı gıda tekelinin üst düzey yöneticiliğini yapan, geçen haftalarda da Türkiye'de 25 ilde patates ekimini 'hastalık' gerekçesini öne sürerek yasaklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önregesi verildi.
Dünyanın en tanınmış dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi Mc Cain Foods adlı gıda tekelinin yöneticiliğini ve danışmanlığını yapan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verildi.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, patatesin 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda üretiminin yasaklanmasını TBMM gündemine taşıdı. Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.
Şahin şunları söyledi: "Patates üreticileri son yıllarda hastalık ve iklim değişikliği nedeniyle üretim yapamadıklarını, ürünlerini ekemediklerini, patates ekimlerinin neredeyse yarı yarıya azaldığını yaptıkları eylemlerle ifade etmiş ve bu konuda yetkililerden yardım istemişlerdir. Örneğin geçtiğimiz Haziran ayında Hatay’da patates üreticileri hastalık nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını belirtmiş, üreticilerin isyanları basına da yansımıştı. Bu yasaktan yaklaşık üç hafta sonra bugün öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanlığı kararıyla patatesten gümrük vergisi kaldırılıyor ve patates ithalatının önü açılırken, yerli üretici üvey evlat muamelesi görüyor, zarar ettiriliyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizi ancak üretim ekonomisine dönerek atlatabiliriz. Ancak AKP hükümeti ısrarla bu hatasından dönmeyip üretimi baltalayan, yerli üretici ve çiftçiyi bitirmeye yönelik politikalar izliyor. Verimli toprakları olan ülkemizin patatesini değil ithal edilecek olan patatesi yemeye zorluyorlar milletimizi. Patatesten gümrük vergisinin sıfırlanması milyonlarca çiftçinin toprağını ekemez halde geçim sıkıntısı içine düşecektir. İthal ederek yabancılar ile yandaşların kazanacağı, yerli çiftçinin iflasa zorlandığı politikalar mı milliliktir?"
İŞTE YANIT BEKLEYEN O SORULAR
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle:
- Hatay il ve ilçelerinde hangi bölgelerde patates dikim yasağı kararı verilmiştir? Bu yasağın gerekçesi nedir?
- Dikim yasağı uygulanması sonucunda Hatay ve ilçelerinde kaç çiftçi mağdur olmuştur? Üreticiler yıllık ne kadar zarara uğramıştır? Üreticilerin zararlarının karşılanması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?
- Patates üretiminin teşvik edilmesi yerine yasak uygulanmasının nedeni nedir?
- Patates üretimi konusunda geçmiş yıllarda da benzeri bir yasak uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa bu yasağın maliyeti ne kadar olmuştur? Yasak uygulandığı zaman patates üretimi ne kadar olmuş, o dönemde yapılan patates ithalatı ne olmuştur?
- Hatay il ve ilçelerinde patates üretiminde tespit edilen hastalıklar hangileridir? Bu hastalıklar ilk olarak ne zaman tespit edilmiştir? Hastalıkların ortaya çıkış sebebi nedir? Hastalıklar ilk tespit edildiği günden bu yana ne kadar bir alana yayılmıştır?
- Eskiden yaylalarda yapılan patates tohumu üretimine devam edilmekte midir? Bu konuda yürütülen çalışmalar nelerdir? Patates tohumunun ne kadarı bu yolla ne kadarı ithal olarak temin edilmektedir?
- Patateslerde ortaya çıkan hastalıkların ithal tohumlarla ilişkisi nedir? Bugüne kadar ithal edilen patates tohumlarında benzer hastalıklar tespit edilmiş midir?
- Hastalık yayılana kadar önlemek için hangi çalışmalar yapılmış, ne gibi önlemler alınmıştır? Üst üste ekim, kültürel önlem gibi yöntemler denenmiş midir? Yapılan çalışmaların sonucu ne olmuştur?
- Dikim yasağı uygulanan üreticiler için herhangi bir çözüm üretilmiş midir? Münavebe ve alternatif üretime yönelen çiftçi olmuş mudur? Bu çiftçilerin sayısı nedir? Bu çiftçilere ne kadar destekleme ödemesi yapılmıştır?
- Üretim yasağı sonucunda ülke içi tüketim için oluşabilecek patates açığı için ithalat yoluna mı gidilecektir? Gidilecekse önümüzdeki yıl için öngürülen ithalat miktarı kaç tondur?