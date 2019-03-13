Patates tekeli McCain'in eski yöneticisi olan Tarım Bakanı'na patates soruları...

Dünyanın en büyük dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi olan Kanada merkezli McCain Foods adlı gıda tekelinin üst düzey yöneticiliğini yapan, geçen haftalarda da Türkiye'de 25 ilde patates ekimini 'hastalık' gerekçesini öne sürerek yasaklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önregesi verildi.

Dünyanın en tanınmış dondurulmuş ve işlenmiş patates üreticisi Mc Cain Foods adlı gıda tekelinin yöneticiliğini ve danışmanlığını yapan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verildi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, patatesin 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda üretiminin yasaklanmasını TBMM gündemine taşıdı. Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Şahin şunları söyledi: "Patates üreticileri son yıllarda hastalık ve iklim değişikliği nedeniyle üretim yapamadıklarını, ürünlerini ekemediklerini, patates ekimlerinin neredeyse yarı yarıya azaldığını yaptıkları eylemlerle ifade etmiş ve bu konuda yetkililerden yardım istemişlerdir. Örneğin geçtiğimiz Haziran ayında Hatay’da patates üreticileri hastalık nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını belirtmiş, üreticilerin isyanları basına da yansımıştı. Bu yasaktan yaklaşık üç hafta sonra bugün öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanlığı kararıyla patatesten gümrük vergisi kaldırılıyor ve patates ithalatının önü açılırken, yerli üretici üvey evlat muamelesi görüyor, zarar ettiriliyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizi ancak üretim ekonomisine dönerek atlatabiliriz. Ancak AKP hükümeti ısrarla bu hatasından dönmeyip üretimi baltalayan, yerli üretici ve çiftçiyi bitirmeye yönelik politikalar izliyor. Verimli toprakları olan ülkemizin patatesini değil ithal edilecek olan patatesi yemeye zorluyorlar milletimizi. Patatesten gümrük vergisinin sıfırlanması milyonlarca çiftçinin toprağını ekemez halde geçim sıkıntısı içine düşecektir. İthal ederek yabancılar ile yandaşların kazanacağı, yerli çiftçinin iflasa zorlandığı politikalar mı milliliktir?"

İŞTE YANIT BEKLEYEN O SORULAR

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle: