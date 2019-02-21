Ülkü Ocakları İl Başkanı'ndan Metin Uca'ya tehdit: Bir gün sokakta karşılaşırsak…

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca'yı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği cevap üzerine 'Bir gün sokakta karşılaşmakla' tehdit etti.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca'yı "İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne de demek sana itina ile anlatacağım" sözleriyle tehdit etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Uca, "Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sayın Bahçeli'ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız Sinan Ateş'in Beşiktaş ÜO'dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın" yanıtını verdi.

​Uca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, "Ne yurttaş ne Fenerbahçe taraftarı olarak dediğiniz gibi bir 'Diz çökme' olayı yaşamadık, geçici yenilgiler aldığımız doğrudur, ama eğer bir gün 'diz çökmek' konusunda çarpıcı 1 örnek arayacak olursak yine ve sadece size başvuracağız Sayın Bahçeli" ifadelerini kullanmıştı.

​MHP lideri Bahçeli, 25 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. İki takıma da derbide berabere kalmalarını tavsiye ederim" yorumunda bulunmuştu.