Bahçeli şike tavsiye etti

MHP Başkanı Bahçeli, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili 'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım' anlayışının Beşiktaş'a yakışmayacağını, seçimden önce Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşursa oy kaybedeceğini söyledi.

Medya mensuplarıyla bir araya gelen MHP lideri Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaşlı olan Devlet Bahçeli'ye, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi de soruldu. Bahçeli, "Berabere kalsınlar" dedi ve şöyle devam etti:

''FENERBAHÇE DİZ ÇÖKTÜ ŞUNA BİR DE BİZ VURALIM' BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMAZ'

"Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Sen de ol ben de ol beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var. 'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik."

Çarşı'nın Beşiktaş'ın ruhu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır" dedi.