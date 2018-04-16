'Ülkede baskı yok' diyen Ferdi Tayfur'a sanatçı Sabahat Akkiraz’dan yanıt

"Ülkede baskı yok" diyen Ferdi Tayfur'a Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Şarkıcı Ferdi Tayfur, bir gazeteye verdiği röportajda “Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye… Yok böyle bir şey! Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları” demişti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Tayfur'a yanıt veren Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, "Ferdi Tayfur; ‘Kim baskı görmüş? Bana baskı gören birisini getirin’ demiş. Ben gördüm, Erdal Erzincan gördü. Hayır türküsü yaptık diye yasaklandık. Ülkemde bazı şehirlerde ‘güvenlik gerekçesi’ ile konser yapamıyorum. Siyasi olarak taraf olmayı anlarım. Ama sanatçının körlüğünü anlayamam" dedi.

İşte o paylaşım: