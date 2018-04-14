Ferdi Tayfur: Ülkede baskı var da biz mi görmüyoruz...

AKP destekçisi ünlülerden Ferdi Tayfur, ülkede herhangi bir baskının olmadığını savunarak şöyle konuştu: 'Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye... Yok böyle bir şey! Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Afrin sınırına giden ünlülere ilişkin tartışmalar devam ediyor. Demirören ailesine satılan Doğan Medya Grubu gazetelerinden Posta'da Ferdi Tayfur'la yapılan söyleşiye yer verildi. AKP destekçisi Ferdi Tayfur, ülkede herhangi bir baskının olmadığını savundu. Tayfur sorulara verdiği yanıtlarda şu ifadeleri kullandı: Sayın Erdoğan'la belediye başkanı olduğu zamandan dostluğumuz var. Çok iyi bir insandır, sanatçıyı sever. Diyorum ya, eskiden tanırım. Bize en büyük lütuf selam vermesi, gülümsemesi.

Kime baskı yaptılar? Ne baskısı? Gösterin bana parmağınızla şu adama baskı yaptılar, şu sanatçıya şunu yaptılar diye... Yok böyle bir şey! Ülkede baskı var da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini getirin. Allah aşkına geçsinler bunları.

Şu an bunları konuşuyorsak, herkes istediğini yapıyorsa elbette özgürüz.

Bir hayret edilecek konu daha. Yeni değil ki bu resepsiyonlar, ben kendimi bildim bileli olur ve gidilir. Herhalde gidilecek. Resepsiyona da gidilir, Hatay'a da, Afrin'e de...