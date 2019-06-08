Uğur Dündar: Tehdit eden bile çıkıyor

Binali Yıldırım’ın, Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayını yönetmesini istediği Uğur Dündar, teklifi kabul etmemesi için tehdit edenlerin olduğunu söyledi.

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile planlanan canlı yayın programını yönetmesini istediği Uğur Dündar, sosyal medya hesabından “Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor!” diye yazdı.

Dündar mesajında “Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar,tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor,hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli TV'cisi olduğumu, 50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!” ifadesine yer verdi.

Yıldırım'ın önerisine olumsuz yaklaşan muhaliflerin Uğur Dündar'la ilgili bir zaaf tespiti, kıdemli gazetecinin kendisini övmeyi çok seviyor olmasıydı.

Dündar, Yıldırım’ın önerisine teşekkür ettiğini duyurmuştu.

