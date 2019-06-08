Binali Yıldırım canlı yayını Uğur Dündar'ın yönetmesini istedi

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programını Uğur Dündar'ın yönetmesini tercih ettiğini açıkladı. Dündar teşekkür etti.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programının bir stüdyoda yapılmasını ve isteyen kanallarının bunu yayınlamasını, yöneticinin de Uğur Dündar olmasını tercih ettiğini söyledi.

Dün Kastamonu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

DÜNDAR'DAN TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından Yıldırım'ın açıklamasını paylaşan Uğur Dündar "Duydukları güven nedeniyle teşekkür ederim. Uğur Dündar'da adaletin terazisi şaşmaz" yorumunda bulundu.