Türk heyeti, ABD'den döndü

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'ye giden Türk heyeti, geri döndü.

Papaz Andrew Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, anlaşmaya varamadan geri döndü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti, THY'ye ait tarifeli uçakla saat 16.30'da ABD'nin başkenti Washington'dan geldi.

Heyet, İstanbul'a ulaştıktan sonra apronda bekletilen araca binerek, Ankara'ya gitmek üzere saat 17.00'de kalkacak THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Gerilime çözüm olması beklenen görüşmeden sonuç alınamamıştı.