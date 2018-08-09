‘Türk heyeti Halkbank için pazarlık yapıyor’

Washington’a giden Türk heyetinin dünkü görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığı belirtilirken Reuters’a konuşan eski bir ABD yetkilisi, heyetin Brunson’un serbest bırakılması karşılığında Halkbank ve Mehmet Hakan Atillla için pazarlık yaptığını ileri sürdü.

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