TÜİK açıkladı: Türkiye eskisine göre daha mutsuz…

Ekonomik ve siyasi krizler, işsizlik, güvencesizlik Türkiye'deki mutluluk oranının gerilemesine sebep oldu. Türkiye'de mutlu kişi oranı 2017'deki yüzde 58 düzeyinden 2018'de yüzde 53,4'e geriledi. Mutsuzların oranı ise yüzde 11,1'den yüzde 12,1'e yükseldi. En mutlu meslekler arasında ise asayiş hizmetlerinde çalışanların olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre, ülkedeki mutlu insanların oranında gerileme oldu. 2018’de mutsuz olduğunu belirten bireylerin oranı yüzde 11,1’den yüzde 12,1’e yükseldi. 2017 yılında erkeklerde yüzde 53,6 olan mutluluk oranı 2018´de yüzde 49.6’ya, kadınlarda da yüzde 62.4’ten yüzde 57’ye düştü. TÜİK’e göre yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66,1, 2018 yılında da yüzde 61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, 2018 yılında da yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 53,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyleyen birey oranı yüzde 74,2 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar izledi.

EN MEMNUNLAR ASAYİŞ HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR!

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirten bireylerin oranı yüzde 69 oldu ve bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde olurken bunu sırasıyla yüzde 74,8 ile ulaştırma, yüzde 70,4 ile sağlık, yüzde 63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56,7 ile eğitim ve yüzde 56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet izledi.