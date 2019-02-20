Saray ve Diyanet’in dışında başka bir dünya: 31 Mart’tan sonra tufan!

Ekonomik veriler ve göstergeler, Sarayın ve Diyanet'in dışında bambaşka bir dünya olduğunu gösteriyor. Tüketici güveni son 10 yılın en düşük düzeyine geriledi. İşte Merkez Bankası, TÜİK, Standard&Poor's, Unicredit verilerine göre memleketin durumu...

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2018 yılı itibariyle 210,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 15,2 milyar dolara düştü. Yurt dışından sağlanan uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3 milyar dolar azaldı. Bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplamı ise 64,8 milyar dolar.

210.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5’inin dolar, yüzde 34,9’unun avro, yüzde 4,2’sinin TL ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kısa vadeli kredi 15,2 milyar dolarlık borcunun ise yüzde 43,9’unun dolar, yüzde 34’ünün avro ve yüzde 21,7’sinin TL cinslerinden oluşuyor.

Standard&Poor’s (S&P), bankalardaki batık kredi oranının önümüzdeki 12 ayda ikiye katlanarak yüzde 8 düzeyine geleceğine dair öngörüde bulundu. Kuruluşa göre Liradaki kayıp da önümüzdeki üç yıl boyunca sürecek.

İtalya’nın en büyük bankası Unicredit’in baş ekonomisti Erik Nielsen, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği ekonomisine ilişkin karamsar öngörülerde bulundu ve resesyona çok yakın olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüşle 57,8 oldu. Endeks Ocak ayında 58,2 değerini almıştı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,1 iken, Şubat ayında yüzde 2,4 oranında azalarak 75,2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 76,5 iken, Şubat ayında yüzde 2 oranında azalarak 75 oldu.

Dün büyük marketlerde sebze, soğan, patates satışı 1 kilogramla sınırlandırıldı. Geçen hafta bu miktar 2-3 kilogram arasında değişiyordu. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimden sonra fiyatların yeniden artacağını ileri sürdü ve kuru soğanın 2019 yılı içinde 10 liraya çıkacağı tahmininde bulundu.

Erdoğan’ın seçildiği 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın 131 milyon lira olan proje büyüklüğü, beş yılda yüzde 2 bin 370 artışla 3 milyar 240 milyon liraya fırladı. Projeleri gerçekleştirmek için yapılan yıllık harcamalardaki artış da yüzde bin 164 oldu. Saray’ın dışında en çok yatırım yapan kurumlardan biri de Diyanet. Diyanet İşleri Başkanlığı, “eğitim” kapsamında 98,2 milyon lira yatırım yapacak. Diyanet, bu tutar ile yine birçok genel müdürlük, üniversite, başkanlık ve bakanlığı geride bıraktı.

TÜKETİCİ GÜVENİ ŞUBATTA 10 YILIN EN DÜŞÜK DÜZEYİNE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen anket sonucu hesaplanan tüketici güveni Şubat’ta yüzde 0.7 düşüşle 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.8’e geriledi. Endeks bu düzeyi –Ekim 2018’de görülen 57.6 dışında– en son küresel finansal kriz sonrası dönem olan 2009’da görmüştü.

TÜİK verilerine göre Ocak’ta tüketici güveni 58.2 düzeyindeydi. Endeksin son 15 yılda gördüğü en düşük düzey Kasım 2008’de 55.66 olmuştu. Bu dönemde endeks Şubat 2004’te ise tarihi rekor kırarak 98.7 puana yükselmişti.

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre;