TTB'den Suruç açıklaması: Hastanelerin güvenliği sağlansın

Türk Tabipler Birliği (TTB), Suruç'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği olay hakkında bir açıklama yayınladı.

AKP'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında çıkan tartışmada yaralananların hastaneye götürüldüğü, saldırıların hastane içinde de devam ettiği kaydedilmiş, CHP Suruç ilçe Başkanı Servet Gören, olayda yaralanan 2 kişinin, kaldırıldıkları hastanede infaz edildiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine TTB bir açıklama yayınlayarak, seçimler öncesinde hastane güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

TTB'nin açıklaması şöyle;

Bugün (14 Haziran Perşembe) öğleden sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki seçim çalışması esnasında gerçekleşen silahlı çatışmada, 3 kişinin öldürülüp 5’i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. TTB olarak öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkilileri gerekli ortamı sağlamaya davet ediyoruz.



Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız.



Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir.



Sağlık Bakanlığı’nı ve Şanlıurfa Valiliği’nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi