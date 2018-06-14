Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AKP'lilerle tartışma sonucu çıkan olayda, 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AKP'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ziyaret ettiği esnaf arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, ölü sayısının 4'e çıktığı bildirildi. 8 kişi ise yaralandı.

Bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi