TTB'den 'satılık doktor' ilanına tepki: Hekimliği satışa çıkaranları affetmeyeceğiz

Türk Tabipleri Birliği Cizre İcra Dairesi’nce yayımlanan açık artırma ilanında hekimlik mesleğinin 'taşınır mal' olarak tanımlanarak açık artırmada satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. TTB 'Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz!' dedi.

Cizre İcra Dairesi’nce 6 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan “taşınırın açık artırma ilanı”nda hekimlik mesleği “taşınır mal” olarak tanımlanarak, açık artırmada satışa çıkarıldı. İlanda, 16 ayrı branşta uzman hekimlik için açık artırma duyurusu yapılırken, bir branş için 44 bin 520 ile 55 bin 650 lira “değer” biçildi.



İlana sert tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “hekimlik mesleğinin açık artırma ile satışa çıkarılmasından” bu ülkeyi yöneten mevcut iktidarın ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğuna dikkat çekti. TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Yüzyıllık kamusal birikimlerini özelleştirmeler adı altında sermayeye aktaranların; ülkemizin, doğasını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını tüketenlerin, şimdi de sağlık hakkımıza, hekimliğimize ve 82 milyonun geleceğine ipotek koyarak sağlık hakkımızı gasp etmesine; hekimliğin icra dairelerinde açık arttırma ile satılan bir mal haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimizi–hekimliği açık arttırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz” denildi.

Açıklamada sözkonusu ilanın Sağlıkta Dönüşüm Programının "ölüm ilanı" olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İcralık olan, bu ülkede sağlık hakkına erişmek için bu kadar maliyeti yüklenmek zorunda bırakılan milyonlarca yurttaş, hekimler ve sağlık emekçileri değildir. İcralık duruma düşen ülkede uygulanan sağlık politikaları ve bunları uygulayan AKP hükümetidir. Yılların emeği ile elde edilmiş olan hekim saygınlığını ortadan kaldıran bu tabloda sağlıkta şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Türk Tabipleri Birliği olarak, en son 31 Mayıs 2018 günü yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliklerinde sağlık için planlamayı değil, sermaye için piyasalaştırmayı tercih eden düzenlemelere karşı bütün bu nedenlerle iptal davası açtık. Yüzyıllık kamusal birikimlerini özelleştirmeler adı altında sermayeye aktaranların; ülkemizin, doğasını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını tüketenlerin, şimdi de sağlık hakkımıza, hekimliğimize ve 82 milyonun geleceğine ipotek koyarak sağlık hakkımızı gasp etmesine; hekimliğin icra dairelerinde açık arttırma ile satılan bir mal haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimizi – hekimliği açık arttırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz."