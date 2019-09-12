Cizre İcra Dairesi’nden ‘satılık doktor’ ilanı

Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü’nün ‘Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır (toplu satış)’ başlığıyla yayımladığı ilanda bir özel hastanenin hekim kadrosu icradan 'satışa çıkarıldı’.

Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir ihale ilanında bir özel hastanenin hekim kadrosu "satışa çıkarıldı".

İlan “Tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır (toplu satış)” başlığıyla yayımlandı. “Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup” ifadesine yer verilen ilanda satışa çıkarılanın “Özel Botan Hospital Hastanesinin ruhsatname ve bu ruhsata bağlı Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi bağlı ve yukarıda branşları ve detayları belirtilen 22 adet Tabip Kadrosu” olduğu belirtildi.

Hekimlerin tepkilerine yol açan ilanda “ihaleye çıkarılan ve değerleri belirtilen” hekim kadrosunun listesi ise şöyle yer aldı: