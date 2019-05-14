TMO 48 ton pirinç ithal edecek

Arpa, buğday ve mısırını bile ithal eder hale Türkiye, Haziran ayında 48 bin ton pirinç ithal edecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran 2019 tarihine kadar teslim edilmek üzere 48 bin ton pirinç ithalatı için ihale açtı.

İhale tarihi olarak 16 Mayıs belirlenirken, iİhale ile ilgili yapılan duyuruda 2'şer bin tonluk her bir işin birbirinden bağımsız ayrı bir satın alma konusu olduğu belirtilerek bu nedenle her bir iş için ayrı ayrı zarflarda teklif sunulması istendi.

HER ŞEY İTHAL EDİLİYOR

AKP iktidarında tarımın sistematik olarak bitirilmesi sonrası Türkiye, arpa, buğday ve mısırını bile ithal eder hale geldi. 2002 yılından bu yana yaklaşık 42 milyon buğday ithal eden Türkiye, bunun karşılığında tam 13 milyar dolar ödedi. AKP 2002'de iktidara geldiğinden bu yana 3 milyon hektardan fazla tarım arazisi ise ortadan kalktı.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, saman ve buğday ithal edilmesini eleştirenlere verdiği yanıtta "Paramız var ki ithalat yapabiliyoruz" demişti.

