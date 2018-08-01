TKP'li Eğitim Emekçileri: Tüm imam hatip liseleri dönüştürülmelidir

LGS'de sonucu binlerce öğrenci açıkta kalırken, AKP'nin imam hatiplerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan TKP'li Eğitim Emekçileri, 'Halkın liselerden beklediği din eğitimi değil. Tüm imam hatip liseleri dönüştürülmelidir' ifadelerini kullandı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci açıkta kalırken, AKP'nin imam hatiplerinde de binlerce kontenjan tercih yapılmadığı için boşta kaldı.

Konuya ilişkin TKP'li Eğitim Emekçileri bir açıklama yaparak, "Tüm imam hatip liseleri dönüştürülmelidir" dedi.

Açıklamada, "Türkiye yine bir skandalla çalkalanıyor. Medyanın resmetmeyi sevdiği türden bir skandal değil bu. Lise çağındaki gençlerimizin onbinlercesi açıkta kalırken, imam hatip liseleri için ayrılmış kontenjanın yarıdan fazlası boş kaldı. Eğitimle ilgili devlet yetkilileri bu sonuçtan rahatsız görünmüyor. Özel okul sahipleriyse ellerini ovuşturarak çocuklarını imam hatipte okutmamak için borç ve kredi bataklarına razı gelecek emekçileri bekliyor. Bu düzen, en çok da eğitimde değişmelidir. Ama önce, halkın kabul etmediği açıkça görülen din merkezli eğitim anlayışı terk edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Halkın liselerden beklediği din eğitimi değil

Tüm imam hatip liseleri dönüştürülmelidir

Türkiye yine bir skandalla çalkalanıyor. Medyanın resmetmeyi sevdiği türden bir skandal değil bu. Lise çağındaki gençlerimizin onbinlercesi açıkta kalırken, imam hatip liseleri için ayrılmış kontenjanın yarıdan fazlası boş kaldı. Eğitimle ilgili devlet yetkilileri bu sonuçtan rahatsız görünmüyor. Özel okul sahipleriyse ellerini ovuşturarak çocuklarını imam hatipte okutmamak için borç ve kredi bataklarına razı gelecek emekçileri bekliyor. Bu düzen, en çok da eğitimde değişmelidir. Ama önce, halkın kabul etmediği açıkça görülen din merkezli eğitim anlayışı terk edilmelidir.

Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

Erdoğan’ın talimatıyla bir gecede kaldırılıp TEOG’un yerine getirilen yerleştirme sistemi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo on binlerce öğrencinin mağdur edildiğini göstermektedir.

Bu sistem, tüm teşvik ve yönlendirmelere rağmen yıllardır boş kalan imam hatip liselerini doldurmak amacıyla dizayn edilmişti. Şimdi ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki AKP’nin imam hatip dayatması toplum tarafından bir kez daha reddedilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan liselere yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yalnızca %15’i imam hatip liselerini tercih ederken bu liselerin kontenjanının da %50’si boş kaldı. Yüz binin üzerinde öğrenci ise tercih ettiği hiçbir okula yerleşemedi.

AKP’nin eğitim sisteminin merkezine yerleştirdiği dinselleştirme ve imam hatipleştirme politikası sermaye sınıfını da memnun ediyor: İmam hatip okulları çoğalırken özel okulların sayısı da devlet okullarının sayısına ulaşmış durumda. Özel okullar, imam hatip dayatmasından kaçmak isteyen yurttaşlarla besleniyor.

Böyle giderse, bu eğitim pazarı gittikçe genişleyecektir. Sermaye sınıfı açısından genişleme özel okulların sayısından ibaret de değil.

Gerici imam hatipleşme dayatmasını reddeden yurttaşlar, ağır kredi borçlanmasını göze alarak çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kalırken, bu yükün altına giremeyecek milyonlarca yoksul emekçi çocuğu, örgün eğitimin dışına itilecek ve sömürünün bir başka ayağını, çocuk işçiliği besleyecek.

16 yıl boyunca yaldızlı sözlerle pazarlanan eğitim ve sınav sistemi reformlarının, “çocuklarımız artık sınav stresi altında ezilmeyecek, mahallelerindeki okullara gidecek, yol çilesi çekmeyecek, veliler de büyük bir mali yükten kurtulmuş olacak” vaadleriyle bir kabus gerçek oldu.

16 yıla damga vuran kurguda yurttaşların payına çocuklarına nitelikli bir eğitim alma umuduyla özel okullara müşteri olmak veya imam hatip dayatmasına boyun eğmek düşmektedir.

Halkı kabul edilemez bu iki seçenek arasında sıkıştıran çaresizliğin tek çözümü tüm imam hatip liselerinin kapatılıp nitelikli, bilimsel, kamusal eğitim veren okullara dönüştürülmesidir.

TKP'li Eğitim Emekçileri

1 Ağustos 2018