AKP'nin imam hatipleri boşta kaldı, 180 bin öğrenci açıkta: Zorla imam hatip dönemi!

AKP'nin ülkenin birçok yerinde üst üste açtığı imam hatiplerin çoğu boşta kaldı, öğrenciler imam hatipleri tercih etmedi. İmam hatiplerin boş kaldığı tercihler sonrasında 180 bin öğrenci de açıkta kaldı. İmam hatipleri tercih etmeyen öğrencilere iki seçenek bırakılmak isteniyor: Ya zorla imam hatip, ya da özel okul!

Ülkenin her yerini imam hatiplerle donatan AKP'ye öğrencilerden yine yanıt gelmedi.

Lise tercihleri sonucunda binlerce imam hatip kontenjanı boşta kaldı, öğrenciler imam hatip tercih etmedi.

Ancak aynı yerleştirmeler sonucunda 180 binden fazla öğrenci açıkta kaldı. Açıkta kalan öğrenciler AKP zoruyla imam hatiplere ya da özel okullara gitmek zorunda bırakılıyor.

YA İMAM HATİP, YA ÖZEL OKUL!

Konuya ilişkin Eğitim İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Bu sistemle öğrencilerin istemedikleri okullara yerleştirileceği, birçok ailenin çocuklarını meslek ya da imam hatip lisesi ya da özel okullara göndermek zorunda kalacağı yönündeki kaygılarımız ne yazık ki haklı çıkmıştır" denilirken, "Bu değişikliğin uzun vadede eğitim sistemimizi tümden özelleştirme ve imam hatipleştirme projesinin bir adımı olduğunu da vurgulamıştık. Buna göre, MEB özel okullara kayıt yaptıran öğrenci sayınını ve açık liseye gitmek zorunda kalacak öğrenci sayısını da açıklamalıdır" ifadelerine yer verdi.

MEB’in yerleştirme sonuçlarına ilişkin verilerine göre, 91.687 aday açıkta kalırken, çoğu meslek lisesi ve imam hatip lisesi olmak üzere 342.392 kontenjanın boş kaldığına vurgu yapılan açıklamada, "91 bin öğrencinin açıkta kaldığı belirtilse de açıkta kalmamak için 4. ve 5. tercihini yapanlarla beraber gerçekte 183 bin öğrenci açıkta kalmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

İMAM HATİPLER ANADOLU LİSESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Geçmiş yıllarda talep olmamasına rağmen sadece siyasi iktidara yaranmak adına gereksiz yere açılan imam hatip okullarının bir an önce Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir. İmam hatip okullarının tercih edilmemesi, bu tür okulların akademik gelecek düşünen çocuklarımız için yol gösterici olmayacağının halkımız tarafından doğru anlaşıldığının işaretidir.

MEB, boş kalan 107.353 imam hatip lisesi kontenjanını bu okullarda okumak istemeyen öğrencilerimizi zorla bu okullara göndererek dolduramaz. Yerleştirmeler yapılmadan önce bu okulların en çok tercih edilen Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir.

LGS’yi getirirken hiçbir eğitim sendikasından görüş sormamış ve hatta itirazlara karşı LGS’yi amansızca savunmuştunuz. Akla, bilime ve gerçekliğe kulağınızı kapattığınız bu süreçte milyonlarca veli ve öğrenci perişan oldu.

Eğitim-İş, LGS yerleştirme işlemlerinde haksızlığa uğrayan, dört yıllık maddi ve manevi emekleri yok sayılan çocuklarımızın da velilerimizin de her anlamda yanlarında olacaktır.