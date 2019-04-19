TKP'den 'Soma' açıklaması: Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz!

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan tahliye edilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan açıklamada, 'Bu düzende çalışma koşulları ve işçi güvenliği için örnek gösterilen bir işyerinde her an yüzlerce işçi can verebilir, yaşanan kader olarak nitelenebilir, mahkeme bunu teyit edebilir. Çünkü bu düzen, suç işleseler bile sadece patronların çıkarını korumaktadır. Şimdi 301 madencinin katili aramızda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kabul etmeyeceğiz. Adaletsizlik bu düzenin kendisidir. Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz' denildi.

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan dün mahkeme kararıyla tahliye edilirken, maden işletme yasağı da kaldırıldı.

Bu skandal kararın ardından bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Kabul etmeyeceğiz. Adaletsizlik bu düzenin kendisidir. Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

301 İŞÇİNİN KATİLİ ARTIK ARAMIZDA DOLAŞIYOR

301 işçinin katledildiği Soma madeninin patronu dün tahliye edildi. Bununla kalınmadı, patronun maden ocağı işletme yetkisi geri verildi.

Soma’da madenciler, ocakta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için öldüler.

Çünkü önlemler madeni işleten aile için maliyet kalemiydi. Harcanmaya değer görülmedi.

Dönemin Çalışma Bakanı bu ocağı örnek gösterip methiyeler düzmüştü. Dönemin başbakanı Erdoğan ise bu “örnek” maden ocağında yaşanan katliamı “fıtrat-kader” diye açıklamıştı.

Mahkeme kararı Erdoğan’ı teyit ediyor. Yargı, bu katliam için “kader” demiştir.

Bu düzen, patron düzenidir ve adaleti budur.

Bu düzende çalışma koşulları ve işçi güvenliği için örnek gösterilen bir işyerinde her an yüzlerce işçi can verebilir, yaşanan kader olarak nitelenebilir, mahkeme bunu teyit edebilir.

Çünkü bu düzen, suç işleseler bile sadece patronların çıkarını korumaktadır.

Şimdi 301 madencinin katili aramızda elini kolunu sallayarak dolaşıyor.

Kabul etmeyeceğiz. Adaletsizlik bu düzenin kendisidir. Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ