TKP'den 'Soma' açıklaması: Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz!

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın tutuklu sanığı patron Can Gürkan tahliye edilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yapılan açıklamada, 'Bu düzende çalışma koşulları ve işçi güvenliği için örnek gösterilen bir işyerinde her an yüzlerce işçi can verebilir, yaşanan kader olarak nitelenebilir, mahkeme bunu teyit edebilir. Çünkü bu düzen, suç işleseler bile sadece patronların çıkarını korumaktadır. Şimdi 301 madencinin katili aramızda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kabul etmeyeceğiz. Adaletsizlik bu düzenin kendisidir. Yaşam hakkı için bu düzeni değiştireceğiz' denildi.

soL - Haber Merkezi