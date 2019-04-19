Salıverilen Soma patronunun maden işletme yasağı da kaldırıldı

301 işçinin öldüğü faciada patron Can Gürkan'ın tahliyesine karar veren mahkeme Gürkan'ın yeniden maden işletmesinin de önünü açtı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada dün tahliye edilen patron Can Gürkan'ın 3 yıl süreyle maden ocağı işletme icrasından yasaklanmasına dair yerel mahkeme kararı da kaldırıldı.

5’i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onayıp, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ı tahliye etti. Ayrıca Gürkan’ın 3 yıl süre ile maden ocağı işletme icrasından yasaklanmasına dair yerel mahkeme kararı kaldırıldı.

Bu karara göre Can Gürkan tekrar maden işletebilecek.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, Daire, Gürkan ile ilgili infazı gereken toplam hapis cezasının 5 yıl 6 ay olması ve yattığı süre, dosyada gerekçeli karar ve temyiz taleplerinin tebliği için geçecek süre ile Yargıtay’a gidiş dönüş süresi nazara alındığında toplam infaz süresini aşacak şekilde tutuklu kalacağı anlaşıldığından yurtdışı yasağı uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. 19 Mayıs 2014’te tutuklanan Can Gürkan’a geçen temmuzda görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası verilmiş ve Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edilmişti. Daire, 5 sanığın 15 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezalarını, tutuksuz yargılanan 9 sanığın adli kontrol şartını ve 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde buldu. Genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı’nın tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar çıktı.

Bu arada Gürkan için tahliye kararı verilirken davada ailelerin avukatlığını yürüten KHK ile kapatılan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 13 Kasım 2017’de tutuklanmış 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AİLELER İSYAN ETTİ

301 canını yitiren acılı aileler, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararla bir kez daha yıkıldı. Başta Can Gürkan olmak üzere tutuklu sanıklara verilen cezaların artırılmasını beklerken, Gürkan’ın salıverilmesinin şaşkınlığını yaşadılar.

Katliamda oğlu Uğur Çolak’ı yitiren İsmail Çolak, tahliye kararını duyar duymaz tansiyonunun düştüğünü, artık söyleyecek bir söz bulamadığını söyledi.

Çolak, 301 Madenciler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği olarak bugün saat 13.00’te Beşyol Madenci Anıtı önünde kararı protesto edeceklerini bildirdi.

Ailelerin avukatlarından Can Atalay, kararla birlikte Gürkan’ın yeniden maden işletebileceğine dikkat çekerek, “Bu kararla birlikte yüzlerce insan yeniden ölüme gönderilebilecek. 301 işçinin katli basit bir kaza gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu hukuk dışı karara karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.

