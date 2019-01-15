TKP'den seçim açıklaması: Hacıbektaş adayımız Ali Haydar Can Sümer

Türkiye Komünist Partisi Hacıbektaş ilçesinde Belediye Başkan adayını Ali Haydar Can Sümer olarak duyurdu. TKP'den yapılan açıklamada Hacıbektaş halkı, 'halkın çıkarlarının temsilcisi olacak Ali Haydar Can Sümer'in' yanında olmaya çağırıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart yerel seçimlerinde Hacıbektaş'ta Ali Haydar Can Sümer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel seçimlere "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" diyerek girildiği belirtilirken, "Hacıbektaş halkını halkın çıkarlarının temsilcisi olacak Ali Haydar Can Sümer'in yanında olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TKP'nin açıklaması şu şekilde:

Hacıbektaş İlçesi Belediye Başkan adayımız Ali Haydar Can Sümer'dir.

Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var diyerek girdiğimiz yerel seçimlerde Ali Haydar Can Sümer halkın çıkarlarının temsilcisi olarak Hacıbektaş halkına şu çağrıyı yapıyor:

Beraber ürettiğimiz,

Beraber bölüştüğümüz,

Beraber yönettiğimiz,

HACIBEKTAŞ İçin...

Biz olalım!

Bir olalım!

Umut olalım!

1983’te Hacıbektaş’ta doğan Ali Haydar Can Sümer, ilkokula Hacıbektaş’ta başladı. Öğrenim hayatını İstanbul ve Ankara’da sürdüren Sümer, 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma yaşamında çeşitli ulusal ve uluslararası yazılım projelerinde görev aldı ve son 5 yıldır yüzlerce belediye tarafından kullanılan kent bilgi sistemleri üzerine çalışıyor. Bilgisayar Mühendisleri Odasında Toplum için Mühendislik Komisyonu başkanlığı görevini yürüten yoldaşımız, 2014 yılından beri TKP üyesidir. İngilizce ve İspanyolca bilir. Evlidir.