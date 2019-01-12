TKP'den seçim açıklaması: Halkın temsilcileri göreve

TKP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin her yerinde belediye meclis üyelikleri için ve Dersim de dahil birçok yerleşimde belediye başkanlıkları için aday göstereceğini açıkladı. ‘Tüm işçileri, emekçileri, aydınları düzen partilerinden kopmaya ve umudu güçlendirmeye çağırıyoruz’ diyen TKP, seçim platformunu halkın örgütlülüğünü güçlendirmek için kullanacağını bildirdi.

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, TKP’nin ülkenin her yerinde belediye meclis üyelikleri için aday göstereceği belirtildi. Birçok yerleşimde de belediye başkanlıklarına aday göstereceğini açıklayan TKP, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’nun TKP’nin de içinde yer aldığı geniş bir ittifakı temsilen Dersim Merkez Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi.

Halkın sahte çözümlerin peşinden sürüklenmemesi, insanca bir yaşam için biricik seçenek olan sosyalizm doğrultusunda ağırlık koyması için yerel seçimleri en etkili biçimde değerlendireceğini belirten TKP, seçim platformunu halkın örgütlülüğünü güçlendirmek için kullanacağını açıkladı.

Türkiye’nin her yerinde belediyeleri halk adına denetlemek, hırsızlığı ve yolsuzluğu engellemek, emekçilerin talep ve çıkarlarını yerel yönetimlerde savunmak için Belediye Meclis üyelikleri için aday göstereceğini açıklayan TKP, birçok yerleşimde de bu düzende bile halkçı belediyeciliğin mümkün olduğunu göstermek için belediye başkanlıklarına TKP adaylarıyla talip olacağını kaydetti.

2002 yılında ilk kez seçimlere katıldığında “Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var” dediğini hatırlatan TKP’den yapılan açıklamada “Şimdi çok daha güçlü bir biçimde vurguluyor ve tüm işçileri, emekçileri, aydınları düzen partilerinden kopmaya ve umudu güçlendirmeye çağırıyoruz: ‘Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var’” denildi.

TKP’nin seçim açıklaması şöyle:

"BASINA VE KAMUOYUNA

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy pusulalarında Türkiye Komünist Partisi de yer alacak.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’de seçim platformunun soldan arındırılması için sürdürülen sistematik çabaları kendi açısından boşa çıkarmıştır. Seçimlerde giderek birbirine daha fazla benzeyen düzen partilerinin karşısına tamamen farklı hedefleri olan bir partinin çıkacak olması Türkiye’de umudun yeşermesi için büyük önem taşımaktadır.

DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ YARININ DEĞİL BUGÜNÜN MESELESİDİR

Türkiye Komünist Partisi çaresizliğe mahkûm edilmek istenen halkın sahte çözümlerin peşinden sürüklenmemesi, insanca bir yaşam için biricik seçenek olan sosyalizm doğrultusunda ağırlık koyması için yerel seçimleri en etkili biçimde değerlendirecektir. İnsanın insanı sömürmediği bir düzen mümkündür ve yarının değil bugünün meselesidir.

Mevcut düzende demokrasi, özgürlük, adalet, barış, bağımsızlık ve eşitlik hayaldir. Bununla birlikte, örgütlü bir halk, mücadele eden bir işçi sınıfı daha fazla hak elde eder, siyasi iktidarın halka zarar veren politikalarını daha kolay savuşturur. TKP, seçim platformunu halkın örgütlülüğünü güçlendirmek için kullanacaktır.

HALKIN TEMSİLCİLERİ GÖREVE

Yerel yönetimler halka hizmet götürmekten çok, patronlara kaynak aktaran, yeni rant kapıları yaratan kurumlara dönüşmüş durumdadır. TKP Türkiye’nin her yerinde belediyeleri halk adına denetlemek, hırsızlığı ve yolsuzluğu engellemek, emekçi insanlarımızın talep ve çıkarlarını yerel yönetimlerde savunmak için Belediye Meclis üyelikleri için aday gösterecektir.

Birçok yerleşimde hem meydanı sermaye yanlısı partilere bırakmamak hem de bu düzende bile halkçı belediyeciliğin mümkün olduğunu göstermek için belediye başkanlıklarına TKP adaylarıyla talip olacağız. Türkiye’de farklı yerel yönetim anlayışını güçlü örneklerle somut hale getireceğiz.

2014 seçimlerinde Ovacık’ta partimizin listesinden seçimi kazandıktan sonra bütün kısıtlara karşın halkçı belediyeciliğin başarılı bir örneğini kolektif çalışmayı esas alarak sergileyen Fatih Maçoğlu, partimizin de içinde yer aldığı geniş bir ittifakı temsilen bu kez Dersim Merkez Belediye Başkan adayıdır. Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun Dersim merkez ve dört ilçede göstereceği belediye başkan, belediye meclisi ve il genel meclisi adayları seçimlere Türkiye Komünist Partisi adayı olarak katılacaklardır.

DÜZEN PARTİLERİNE UMUT BAĞLAMA DEVRİ BİTMİŞTİR

Yıllar boyu süren yasaklamalara karşı süren mücadelelerin ardından Türkiye Komünist Partisi 2002 yılında ilk kez seçimlere katıldığında 'Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var' demişti.

O günden bu yana TKP eşitlikçiliğin, özgürlüğün, yurtseverliğin, aydınlanmacılığın bayrağını taşıdı, emekçi halkın vicdanı, aklı ve sesi oldu. Liberal, milliyetçi ya da dinci siyasetin karşısında ilkeli, kararlı ve tutarlı bir tutum aldı.

Şimdi çok daha güçlü bir biçimde vurguluyor ve tüm işçileri, emekçileri, aydınları düzen partilerinden kopmaya ve umudu güçlendirmeye çağırıyoruz: 'Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var'.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"