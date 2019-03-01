TKP İstanbul'da seçim mitingi düzenleyecek: Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var

Türkiye Komünist Partisi, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda seçim mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

31 Mart seçimlerine 81 ilde, tüm belediye meclislerinde ve birçok ilçede gösterdiği adaylarla girecek olan Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.

10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlenecek mitinge tüm emekçiler davet edildi.

TKP'nin mitinge ilişkin yaptığı duyuru şu şekilde: