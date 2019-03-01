TKP İstanbul'da seçim mitingi düzenleyecek: Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var

31 Mart seçimlerine 81 ilde, tüm belediye meclislerinde ve birçok ilçede gösterdiği adaylarla girecek olan Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.
10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlenecek mitinge tüm emekçiler davet edildi.
TKP'nin mitinge ilişkin yaptığı duyuru şu şekilde:
HAYDİ MİTİNGE!
Türkiye Komünist Partisi, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenleyeceği mitingin çağrısını yayınladı.
Mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Tunceli (Dersim) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile şair-yazar Nihat Behram, oyuncu Orhan Aydın ve yazar Enver Aysever söz alacak. Mitinge Nejat Yavaşoğulları ve Yapıcılar ezgileriyle katılacak.
İstanbul'un çeşitli yerlerinden ve başka illerden katılacaklar için yapılacak yolculuk hazırlıkları ilerleyen günlerde buluşma yer ve saatleriyle duyurulacak.
Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP'si var.