VİDEO | '#AynıGemideDeğiliz: Oylar TKP'ye'

31 Mart seçimlerine 81 ilde, tüm belediye meclislerinde ve çok sayıda ilçede aday çıkararak girecek olan Türkiye Komünist Partisi, neden oy istediğini anlatan bir video yayımlandı.
soL - Haber Merkezi
Salı, 26 Şubat 2019 12:59

31 Mart seçimlerin öncesi ülke genelinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP) neden oy istediğini anlatan bir video yayımladı.

"#AynıGemideDeğiliz #ParanınSaltanatıVarsaHalkınTKPsiVar" diyen TKP'nin seçim videosunu izlemek için:

 

TKP ADAY LİSTESİ

Büyükşehir ve İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları

ADANA
Büyükşehir Belediyesi
Hüseyin Alpan

ADANA
SARIÇAM
Raziye Deveci

ADANA
SEYHAN
Alper Oçak

ADIYAMAN
İl Belediyesi
Abdurrahim Kahraman

ADIYAMAN
KÖMÜR BELDESİ
Aziz Çelik

AFYON
İl Belediyesi
Ahmet Alp Köse

AFYON
SANDIKLI
Mustafa Bekteş

AĞRI
İl Belediyesi
Hetem Ayaz

AĞRI
ELEŞKİRT
Mehmet Sait Poyraz

AKSARAY
İl Belediyesi
Aylin Tozduman

AMASYA
İl Belediyesi
Zübeyir Kılıç

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi
Fatma Korur

ANKARA
ALTINDAĞ
Yusuf Şaylan

ANKARA
KEÇİÖREN
İsmail Murşil

ANKARA
SİNCAN
Nadir Bakkal

ANTALYA
Büyükşehir Belediyesi
Sevinç Sertbarut

ANTALYA
KEPEZ
Müjde Tozbey Erden

ARDAHAN
İl Belediyesi
Murat Özdemir

AYDIN
Büyükşehir Belediyesi
İrfan Ertel

AYDIN
İNCİRLİOVA
Gerçek Kutlu Delikan Çoban

AYDIN
NAZİLLİ
Hasan Polat

BALIKESİR
Büyükşehir Belediyesi
Sinan Dalkılıç

BALIKESİR
ALTIEYLÜL
Hacı Bayram Alahan

BALIKESİR
AYVALIK
İbrahim Ergen

BALIKESİR
KARESİ
Ümran Baştuğ

BARTIN
İl Belediyesi
Gözde  Demiral

BATMAN
İl Belediyesi
Hüseyin Kanariz

BAYBURT
İl Belediyesi
Özgün Can

BİLECİK
İl Belediyesi
Rıza Emir

BİNGÖL
İl Belediyesi
Mesut Bayram

BİTLİS
İl Belediyesi
Cafer Ömürden Cengiz

BOLU
İl Belediyesi
Cihan Sezer

BURDUR
İl Belediyesi
Fidel Ferit Erzen

BURSA
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Yavuzkan

ÇANAKKALE
İl Belediyesi
Reyhan Yıldırım

ÇANAKKALE
GÖKÇEADA
Feruh Taşdelen

ÇANKIRI
İl Belediyesi
Necati Ege Keklik

ÇORUM
İl Belediyesi
Devrim Koçak

DENİZLİ
Büyükşehir Belediyesi
Özgür Dağ

DENİZLİ
MERKEZEFENDİ
Meryem Güven

DENİZLİ
PAMUKKALE
Gökay Korkmaz

DİYARBAKIR
Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Kesen

DÜZCE
İl Belediyesi
Atilla Yılmaz

EDİRNE
İl Belediyesi
Sinan Kahraman

ELAZIĞ
İl Belediyesi
Yavuz Karamahmutoğlu

ERZİNCAN
İl Belediyesi
Hüseyin Karabulut

ERZİNCAN
KEMAH
Hüseyin Kaymaz

ERZURUM
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Kuzulugil

ERZURUM
ÇAT
Abdullah Çulha

ERZURUM
KARAÇOBAN
Engin Kuş

ESKİŞEHİR
Büyükşehir Belediyesi
Fatih Beyaztaş

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi
Suat Ayaz

GAZİANTEP
ŞAHİNBEY
Mehtap Şahan

GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
Mustafa Gövyaprak

GİRESUN
İl Belediyesi
Osman Nuri Kale

GİRESUN
ESPİYE
Ümit Raşit Demiröz

GÜMÜŞHANE
İl Belediyesi
Fikret İşeri

HAKKARİ
İl Belediyesi
Emel Karabulut

HATAY
Büyükşehir Belediyesi
Vasil Koçkazı

HATAY
ANTAKYA
Sibel Çapar

HATAY
ARSUZ
Nesibe Dural

HATAY
DEFNE
Ali Bölükbaşı

HATAY
İSKENDERUN
Necati Çapar

HATAY
SAMANDAĞ
Mahmut Yüksek

IĞDIR
İl Belediyesi
Berkay Kemal Önoğlu

ISPARTA
İl Belediyesi
Uğur Yazıcı

İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi
Zehra Güner Karaoğlu

İSTANBUL
ARNAVUTKÖY
Mustafa Özgür Ünal

İSTANBUL
ATAŞEHİR
Fide Lale Durak Yılmaz

İSTANBUL
BAĞCILAR
Ekrem Çağlar

İSTANBUL
BAKIRKÖY
Orhan Gökdemir

İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
Erkan Pelit

İSTANBUL
BEYKOZ
Mehmet Murat Dilek

İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ
Mehmet Şükrü Gökalpay

İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
Övünç Ballı

İSTANBUL
ESENLER
Atakan Boyoğlu

İSTANBUL
FATİH
Yaşar Çelik

İSTANBUL
GÜNGÖREN
Fatma Akın

İSTANBUL
KAĞITHANE
Selen Kartay

İSTANBUL
KARTAL
Selahattin Kural

İSTANBUL
MALTEPE
Zeynep Yıldız Koç Savaş

İSTANBUL
ÇEKMEKÖY
Atacan May

İSTANBUL
SANCAKTEPE
Atilla Özdemir

İSTANBUL
SULTANBEYLİ
Hasan Güney

İSTANBUL
ŞİŞLİ
Nevzat Evrim Önal

İZMİR
Büyükşehir Belediyesi
Senem Doruk İnam

İZMİR
ALİAĞA
Atila Işık

İZMİR
BALÇOVA
Nevin Aslan

İZMİR
BAYRAKLI
Rahmi Rençber

İZMİR
BORNOVA
Cenk Kavut

İZMİR
BUCA
Elif Doğan Çiftçi

İZMİR
ÇEŞME
Serhat Göktoğan

İZMİR
GAZİEMİR
Filiz Tofan

İZMİR
KARABAĞLAR
Tayfun Demirtaş

İZMİR
KONAK
Burhan Aksakal

İZMİR
NARLIDERE
Cem Yanar

İZMİR
URLA
Gizem Batı Ayaz

KARABÜK
İl Belediyesi
Göker Debağoğlu

KARAMAN
İl Belediyesi
Mehmet Atal

KARS
İl Belediyesi
Özer Yatanaslan

KASTAMONU
İl Belediyesi
Yunus Tan

KAYSERİ
Büyükşehir Belediyesi
Medine Özkan

KIRIKKALE
İl Belediyesi
Ekin Şen

KIRKLARELİ
İl Belediyesi
Buket Manap

KIRŞEHİR
İl Belediyesi
Serap Emir

KIRŞEHİR
KAMAN
Uğur Kayrak

KİLİS
İl Belediyesi
İlker Buğday

KOCAELİ
Büyükşehir Belediyesi
Mustafa Tozkoparan

KOCAELİ
GEBZE
Nihat Baş

KONYA
Büyükşehir Belediyesi
Zehra Filiz Demirayak

KÜTAHYA
İl Belediyesi
Nadide Nuran Yıldırım

MALATYA
Büyükşehir Belediyesi
Ferhat Tunçdemir

MALATYA
ARGUVAN
Ali Çağlar Şentürk

MALATYA
HEKİMHAN
Hüseyin Erdem Demirel

MANİSA
Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Çınar

MANİSA
ŞEHZADELER
Ufuk Uzar

MANİSA
YUNUSEMRE
Erol Güldür

MARAŞ
Büyükşehir Belediyesi
Ali Şenyüz

MARDİN
Büyükşehir Belediyesi
Murat Hiçbezmez

MERSİN
Büyükşehir Belediyesi
Nişan Mesut Oyardı

MERSİN
AKDENİZ
Leyla Kalkanlı

MERSİN
MEZİTLİ
Hanife Tunç

MERSİN
MUT
Devrim Şimşek

MERSİN
TOROSLAR
Hamza Köse

MERSİN
YENİŞEHİR
Ömer Yıldız

MUĞLA
Büyükşehir Belediyesi
Caner Şahin

MUĞLA
FETHİYE
Mehmet Özcan Yılmaz

MUĞLA
MENTEŞE
Aydın Turan

MUĞLA
ORTACA
Fatma Aslan

MUĞLA
BODRUM
Cem Buksur

MUĞLA
YATAĞAN
Engin Anbarcı

MUŞ
İl Belediyesi
Levent Gök

NEVŞEHİR
İl Belediyesi
Ersel Gürbüz

NEVŞEHİR
AVANOS
Yeliz Karaca

NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
Ali Haydar Can Sümer

NİĞDE
İl Belediyesi
Ezgi Göçmen

NİĞDE
BOR
Bayram Uluad

ORDU
Büyükşehir Belediyesi
Volkan Atılgan

OSMANİYE
İl Belediyesi
Mehmet Çanta

RİZE
İl Belediyesi
Tunç Tatoğlu

SAKARYA
Büyükşehir Belediyesi
Suat Ungan

SAMSUN
Büyükşehir Belediyesi
Belma Nur Kartal

SAMSUN
İLKADIM
Ferdi Ak

SİİRT
İl Belediyesi
Müge Gönüllü

SİNOP
İl Belediyesi
Cazım Akray

SİVAS
İl Belediyesi
Cem Taylan Erden

ŞANLIURFA
Büyükşehir Belediyesi
Halil Çalışkan

ŞIRNAK
İl Belediyesi
Seher Demiroğlu

TEKİRDAĞ
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Bayırlı

TEKİRDAĞ
ÇORLU
İbrahim Çevik

TOKAT
İl Belediyesi
İsmail Cem Kaymak

TOKAT
ALMUS
Hayrettin Aydın

TRABZON
Büyükşehir Belediyesi
Özgür Murat Büyük

DERSİM (TUNCELİ) 
İl Belediyesi
Fatih Mehmet Maçoğlu

DERSİM (TUNCELİ)
AKPAZAR
Ali Avcıoğlu

DERSİM (TUNCELİ)
HOZAT
Yılmaz Cesur

DERSİM (TUNCELİ)
MAZGİRT
Derya Öz

DERSİM (TUNCELİ)
OVACIK
Hayati Güngören

DERSİM (TUNCELİ)
NAZMİYE
Sebahat Babayiğit

DERSİM (TUNCELİ)
PÜLÜMÜR
Birgül Çiçek Ateş

UŞAK
İl Belediyesi
Tuğba Çekici

UŞAK
BANAZ
Mehmet Uğur Kocabaş

VAN
Büyükşehir Belediyesi
Erdinç Özer

YALOVA
İl Belediyesi
Hülya Yıldız

YOZGAT
İl Belediyesi
Sait Akıllı

ZONGULDAK
İl Belediyesi
Ahmet Günaydın

 