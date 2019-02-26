VİDEO | '#AynıGemideDeğiliz: Oylar TKP'ye'

31 Mart seçimlerin öncesi ülke genelinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP) neden oy istediğini anlatan bir video yayımladı.
"#AynıGemideDeğiliz #ParanınSaltanatıVarsaHalkınTKPsiVar" diyen TKP'nin seçim videosunu izlemek için:
TKP ADAY LİSTESİ
Büyükşehir ve İl ve İlçe Belediye Başkan Adayları
ADANA
Büyükşehir Belediyesi
Hüseyin Alpan
ADANA
SARIÇAM
Raziye Deveci
ADANA
SEYHAN
Alper Oçak
ADIYAMAN
İl Belediyesi
Abdurrahim Kahraman
ADIYAMAN
KÖMÜR BELDESİ
Aziz Çelik
AFYON
İl Belediyesi
Ahmet Alp Köse
AFYON
SANDIKLI
Mustafa Bekteş
AĞRI
İl Belediyesi
Hetem Ayaz
AĞRI
ELEŞKİRT
Mehmet Sait Poyraz
AKSARAY
İl Belediyesi
Aylin Tozduman
AMASYA
İl Belediyesi
Zübeyir Kılıç
ANKARA
Büyükşehir Belediyesi
Fatma Korur
ANKARA
ALTINDAĞ
Yusuf Şaylan
ANKARA
KEÇİÖREN
İsmail Murşil
ANKARA
SİNCAN
Nadir Bakkal
ANTALYA
Büyükşehir Belediyesi
Sevinç Sertbarut
ANTALYA
KEPEZ
Müjde Tozbey Erden
ARDAHAN
İl Belediyesi
Murat Özdemir
AYDIN
Büyükşehir Belediyesi
İrfan Ertel
AYDIN
İNCİRLİOVA
Gerçek Kutlu Delikan Çoban
AYDIN
NAZİLLİ
Hasan Polat
BALIKESİR
Büyükşehir Belediyesi
Sinan Dalkılıç
BALIKESİR
ALTIEYLÜL
Hacı Bayram Alahan
BALIKESİR
AYVALIK
İbrahim Ergen
BALIKESİR
KARESİ
Ümran Baştuğ
BARTIN
İl Belediyesi
Gözde Demiral
BATMAN
İl Belediyesi
Hüseyin Kanariz
BAYBURT
İl Belediyesi
Özgün Can
BİLECİK
İl Belediyesi
Rıza Emir
BİNGÖL
İl Belediyesi
Mesut Bayram
BİTLİS
İl Belediyesi
Cafer Ömürden Cengiz
BOLU
İl Belediyesi
Cihan Sezer
BURDUR
İl Belediyesi
Fidel Ferit Erzen
BURSA
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Yavuzkan
ÇANAKKALE
İl Belediyesi
Reyhan Yıldırım
ÇANAKKALE
GÖKÇEADA
Feruh Taşdelen
ÇANKIRI
İl Belediyesi
Necati Ege Keklik
ÇORUM
İl Belediyesi
Devrim Koçak
DENİZLİ
Büyükşehir Belediyesi
Özgür Dağ
DENİZLİ
MERKEZEFENDİ
Meryem Güven
DENİZLİ
PAMUKKALE
Gökay Korkmaz
DİYARBAKIR
Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Kesen
DÜZCE
İl Belediyesi
Atilla Yılmaz
EDİRNE
İl Belediyesi
Sinan Kahraman
ELAZIĞ
İl Belediyesi
Yavuz Karamahmutoğlu
ERZİNCAN
İl Belediyesi
Hüseyin Karabulut
ERZİNCAN
KEMAH
Hüseyin Kaymaz
ERZURUM
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Kuzulugil
ERZURUM
ÇAT
Abdullah Çulha
ERZURUM
KARAÇOBAN
Engin Kuş
ESKİŞEHİR
Büyükşehir Belediyesi
Fatih Beyaztaş
GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi
Suat Ayaz
GAZİANTEP
ŞAHİNBEY
Mehtap Şahan
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL
Mustafa Gövyaprak
GİRESUN
İl Belediyesi
Osman Nuri Kale
GİRESUN
ESPİYE
Ümit Raşit Demiröz
GÜMÜŞHANE
İl Belediyesi
Fikret İşeri
HAKKARİ
İl Belediyesi
Emel Karabulut
HATAY
Büyükşehir Belediyesi
Vasil Koçkazı
HATAY
ANTAKYA
Sibel Çapar
HATAY
ARSUZ
Nesibe Dural
HATAY
DEFNE
Ali Bölükbaşı
HATAY
İSKENDERUN
Necati Çapar
HATAY
SAMANDAĞ
Mahmut Yüksek
IĞDIR
İl Belediyesi
Berkay Kemal Önoğlu
ISPARTA
İl Belediyesi
Uğur Yazıcı
İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi
Zehra Güner Karaoğlu
İSTANBUL
ARNAVUTKÖY
Mustafa Özgür Ünal
İSTANBUL
ATAŞEHİR
Fide Lale Durak Yılmaz
İSTANBUL
BAĞCILAR
Ekrem Çağlar
İSTANBUL
BAKIRKÖY
Orhan Gökdemir
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
Erkan Pelit
İSTANBUL
BEYKOZ
Mehmet Murat Dilek
İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ
Mehmet Şükrü Gökalpay
İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
Övünç Ballı
İSTANBUL
ESENLER
Atakan Boyoğlu
İSTANBUL
FATİH
Yaşar Çelik
İSTANBUL
GÜNGÖREN
Fatma Akın
İSTANBUL
KAĞITHANE
Selen Kartay
İSTANBUL
KARTAL
Selahattin Kural
İSTANBUL
MALTEPE
Zeynep Yıldız Koç Savaş
İSTANBUL
ÇEKMEKÖY
Atacan May
İSTANBUL
SANCAKTEPE
Atilla Özdemir
İSTANBUL
SULTANBEYLİ
Hasan Güney
İSTANBUL
ŞİŞLİ
Nevzat Evrim Önal
İZMİR
Büyükşehir Belediyesi
Senem Doruk İnam
İZMİR
ALİAĞA
Atila Işık
İZMİR
BALÇOVA
Nevin Aslan
İZMİR
BAYRAKLI
Rahmi Rençber
İZMİR
BORNOVA
Cenk Kavut
İZMİR
BUCA
Elif Doğan Çiftçi
İZMİR
ÇEŞME
Serhat Göktoğan
İZMİR
GAZİEMİR
Filiz Tofan
İZMİR
KARABAĞLAR
Tayfun Demirtaş
İZMİR
KONAK
Burhan Aksakal
İZMİR
NARLIDERE
Cem Yanar
İZMİR
URLA
Gizem Batı Ayaz
KARABÜK
İl Belediyesi
Göker Debağoğlu
KARAMAN
İl Belediyesi
Mehmet Atal
KARS
İl Belediyesi
Özer Yatanaslan
KASTAMONU
İl Belediyesi
Yunus Tan
KAYSERİ
Büyükşehir Belediyesi
Medine Özkan
KIRIKKALE
İl Belediyesi
Ekin Şen
KIRKLARELİ
İl Belediyesi
Buket Manap
KIRŞEHİR
İl Belediyesi
Serap Emir
KIRŞEHİR
KAMAN
Uğur Kayrak
KİLİS
İl Belediyesi
İlker Buğday
KOCAELİ
Büyükşehir Belediyesi
Mustafa Tozkoparan
KOCAELİ
GEBZE
Nihat Baş
KONYA
Büyükşehir Belediyesi
Zehra Filiz Demirayak
KÜTAHYA
İl Belediyesi
Nadide Nuran Yıldırım
MALATYA
Büyükşehir Belediyesi
Ferhat Tunçdemir
MALATYA
ARGUVAN
Ali Çağlar Şentürk
MALATYA
HEKİMHAN
Hüseyin Erdem Demirel
MANİSA
Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Çınar
MANİSA
ŞEHZADELER
Ufuk Uzar
MANİSA
YUNUSEMRE
Erol Güldür
MARAŞ
Büyükşehir Belediyesi
Ali Şenyüz
MARDİN
Büyükşehir Belediyesi
Murat Hiçbezmez
MERSİN
Büyükşehir Belediyesi
Nişan Mesut Oyardı
MERSİN
AKDENİZ
Leyla Kalkanlı
MERSİN
MEZİTLİ
Hanife Tunç
MERSİN
MUT
Devrim Şimşek
MERSİN
TOROSLAR
Hamza Köse
MERSİN
YENİŞEHİR
Ömer Yıldız
MUĞLA
Büyükşehir Belediyesi
Caner Şahin
MUĞLA
FETHİYE
Mehmet Özcan Yılmaz
MUĞLA
MENTEŞE
Aydın Turan
MUĞLA
ORTACA
Fatma Aslan
MUĞLA
BODRUM
Cem Buksur
MUĞLA
YATAĞAN
Engin Anbarcı
MUŞ
İl Belediyesi
Levent Gök
NEVŞEHİR
İl Belediyesi
Ersel Gürbüz
NEVŞEHİR
AVANOS
Yeliz Karaca
NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
Ali Haydar Can Sümer
NİĞDE
İl Belediyesi
Ezgi Göçmen
NİĞDE
BOR
Bayram Uluad
ORDU
Büyükşehir Belediyesi
Volkan Atılgan
OSMANİYE
İl Belediyesi
Mehmet Çanta
RİZE
İl Belediyesi
Tunç Tatoğlu
SAKARYA
Büyükşehir Belediyesi
Suat Ungan
SAMSUN
Büyükşehir Belediyesi
Belma Nur Kartal
SAMSUN
İLKADIM
Ferdi Ak
SİİRT
İl Belediyesi
Müge Gönüllü
SİNOP
İl Belediyesi
Cazım Akray
SİVAS
İl Belediyesi
Cem Taylan Erden
ŞANLIURFA
Büyükşehir Belediyesi
Halil Çalışkan
ŞIRNAK
İl Belediyesi
Seher Demiroğlu
TEKİRDAĞ
Büyükşehir Belediyesi
Mehmet Bayırlı
TEKİRDAĞ
ÇORLU
İbrahim Çevik
TOKAT
İl Belediyesi
İsmail Cem Kaymak
TOKAT
ALMUS
Hayrettin Aydın
TRABZON
Büyükşehir Belediyesi
Özgür Murat Büyük
DERSİM (TUNCELİ)
İl Belediyesi
Fatih Mehmet Maçoğlu
DERSİM (TUNCELİ)
AKPAZAR
Ali Avcıoğlu
DERSİM (TUNCELİ)
HOZAT
Yılmaz Cesur
DERSİM (TUNCELİ)
MAZGİRT
Derya Öz
DERSİM (TUNCELİ)
OVACIK
Hayati Güngören
DERSİM (TUNCELİ)
NAZMİYE
Sebahat Babayiğit
DERSİM (TUNCELİ)
PÜLÜMÜR
Birgül Çiçek Ateş
UŞAK
İl Belediyesi
Tuğba Çekici
UŞAK
BANAZ
Mehmet Uğur Kocabaş
VAN
Büyükşehir Belediyesi
Erdinç Özer
YALOVA
İl Belediyesi
Hülya Yıldız
YOZGAT
İl Belediyesi
Sait Akıllı
ZONGULDAK
İl Belediyesi
Ahmet Günaydın