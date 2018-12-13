TCDD Müdürü '24 saat kameralarla kontrol ediliyor' demişti

Bu sabah Ankara'da yaşanan tren faciasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın trenin çarptığı lokomotifin orada olmaması gerektiği yönündeki açıklaması akıllara TCDD Genel Müdürü'nün Çorlu faciasıyla ilgili TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda 'Hızlı tren hatlarının 24 saat kameralarla kontrol edildiği' sözlerini getirdi.

Bu sabah Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre "orada bulunmaması gereken" kontrol lokomotifine çarpması sonucu yaşanan facia, akıllara geçen hafta TCDD Genel Müdürü'nün Çorlu tren faciasıyla ilgili sunumunu getirdi.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Çorlu'da yaşanan faciadan aylar sonra ilk kez geçen hafta TBMM KİT Komisyonu'nda olayla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı. Apaydın sözkonusu oturumda hızlı tren hatlarının tamamının 24 saat kameralarla kontrol edildiğini söylemişti.



Çorlu tren faciasını bir ihmal cinayeti olarak nitelendiren ve "Pamukova ile hesaplaşılsaydı Çorlu yaşanmayacaktı" diyen gazeteci Mustafa Hoş, Ankara'daki facianın ardından Twitter hesabından TCDD Genel Müdürü'nün o açıklamalarının videosunu paylaştı: