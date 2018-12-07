TCDD Müdürü faciadan aylar sonra ilk kez konuştu, meteorolojiyi suçladı

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, meteorolojiden yağış bilgisi alamadıklarını söyledi, faciadan sonra hatlara sensör yerleştirmeye başladıklarını belirtti.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Çorlu’da 8 Temmuz’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği 341 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından ilk kez konuştu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyon Toplantısı’nda konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, kazanın olduğu yerle ilgili meteorolojiden kendilerine bilgi gelmediğini belirterek, “Kazanın yaşandığı bölge maalesef il ve ilçe merkezinde olan bir yer değil, onun için yağış bilgisini meteorolojiden alamadık. En yakın yer olan Çorlu’ya 2,8 kilogram yağış düşerken kazanın yaşandığı bölgeye 70 kilogram yağmış” dedi.

'ELHAMDÜLİLLAH SONRAKİ KAZALARI ATLATTIK'

Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın yağışın 14.00-15.00 saatleri arasında olduğunu kazanınsa 17.00’de gerçekleştiğini söylemesi üzerine Apaydın “Evet. Yani kazadan bir iki saat önce oluyor bu hadise. Tabii, Türkiye öyle bir tropikal iklime girdi ki bu sene, yağışlar çok ani ve sığ yani dar çerçevede gerçekleşen birçok afetle karşılaştık. Biz bu olaydan sonra demiryollarında benzer hatları tehdit eden birçok olayla karşılaştık ama kazamız olmadı elhamdülillah yani onları atlattık” diye konuştu.

Trende 362 yolcunun olduğunu söyleyen Apaydın, yaralananlardan Zeynep Aydıncık’ın plastik cerrahideki tedavisinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

Sözkonusu hattın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1873 yılında inşa edildiğini ve 145 yıldır işletildiğini belirten İsa Apaydın, şöyle devam etti:

“Kazanın olduğu bölgede 2011 yılında yol yenileme çalışması yapıldı. Hattın rutin bakımıyla ilgili olarak da Yol Bakım Şefliği 16 Mayıs 2018 tarihinde yaya kontrolü, 4 Temmuz 2018 tarihinde lokomotif ile yol kontrolü, 2-3-5 ve 7 Temmuz 2018 tarihinde motorlu demiryolu aracı ile toplam altı kez yol kontrolü yapmıştır. Yağışın olduğu bölgelerde sürekli kontrole çıkarlar ve bunu 6 kez yapmış arkadaşlar o ay içerisinde. Bakım-onarım müdürü, görevlisi kontrol planına göre bir kere lokomotifle kontrol, iki haftada bir de yol bakım makinasıyla yol kontrolünü yapması gerekiyor, bunları da yapıyor, en son 28 Haziran 2018 tarihinde bakım onarım müdürü de kontrol işlemini gerçekleştiriyor. Tabii, bakım açısından sabah buradan 6 tane tren geçiyor. Yani sabah 6’da başlıyor, 2 tane yolcu treni… Kaza yapan yolcu treni buradan sabah saat 10.40’ta geçiyor. Aşırı yağışın olduğu saatlerden sonra bölgeden geçen ilk trenimiz de yolcu treni oluyor.”

Facianın yaşandığı yerdeki menfezle ilgili de Apaydın, “Menfezin ebatlarıyla ilgili kamuoyunda çok bilgi yer aldı. Biz DSİ Bölge Müdürlüğü’ne menfezin büyüklüğüyle ilgili olarak bir tespit yaptırdık. Bu menfez büyüklüğü 500 yıllık bir debiyi de kaldırabilecek bir yapıda olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı menfezle ilgili şimdiye kadar hiçbir sorun çıkmamış ta ki kazanın yaşandığı güne kadar” diye konuştu.

25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKTEN SONRA UYARICI SENSÖR

25 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından hatlara uyarıcı sensör yerleştirmeye başladıklarını söyleyen Apaydın, bunun yatırım gerektirdiğini ve yaygınlaşmasının zor olduğunu kaydetti. Apaydın şöyle konuştu: “Tropikal bir iklime karşı biz bu kazadan sonra uyarıcı sistem dediğimiz sensörlerin, hat boyunca birtakım yatırımların artık sicilli olmayan… Biz genelde sicili olan bölgeleri sürekli izliyoruz, takip ediyoruz ama şebekemiz 12 bin kilometreyi aştı. Sicili olmayan bütün bölgelere de bunun kolay bir şekilde yaygınlaşmasının zor olduğunu siz de biliyoruz. Bu bir zaman gerekiyor, bir yatırım gerekiyor. İnşallah, bu konuda biz bazı bölgelerimizde başladık, mesela Karabük bölgesinde, Zonguldak bölgesinde de çok sayıda kaya düşmeleri var, burada sensör yerleştirme işlemlerine başladık.”

APAYDIN İHMALİ İTİRAF ETTİ

Apaydın'ın açıklamalarını değerlendiren gazeteci Mustafa Hoş Twitter hesabından yaptığı açıklamada TCDD Genel Müdürünün komisyonda milletvekillerinin net ve somut sorularına yanıt veremediğini belirterek ilk kez de meteorolojiden bilgi gelmediği suçlaması yaptığını söyledi. Apaydın'ın hatta kontrol olmadığını yani ihmali itiraf ettiğini belirten Hoş, TCDD Genel Müdürünün açıklamalarında "Bilirkişilerin neden yasaya aykırı şekilde TCDD ile iş yapmış kişiler seçildiğini, ilk yardımın neden geciktiği, neden kapasiteden fazla yolcu alındığı ve o gün kontrolün yapılmadığının yanıtı yok" dedi.

PAMUKOVA'NIN SORUMLUSU SORULAR KARŞISINDA ZORLANAN GENEL MÜDÜRÜN YARDIMINA KOŞTU

Hoş komisyonda TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın sorular karşısında zor durumda kalınca "birinin daha konuşup faciayı sadece yağmura bağladığını ve o kişinin de 41 insanın öldüğü Pamukova faciasında dönemin TCDD Genel Müdürü ve şimdi milletvekili olan Süleyman Karaman olduğunu" söyledi.

çorlu tren faciası için dün önemli bir gündü.meclis kit komisyonu’unda ilk kez tcdd genel müdürü isa apaydın konuştu. dün akşam bu konuşmadaki itiraf gibi açıklamaları aktardım. https://t.co/B45jFsPUuI tutanakları incelediğimi de söyledim. tutanaklara bakalım