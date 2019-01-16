Suriye'den Erdoğan'a yanıt: Her türlü saldırı ve işgale karşı savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon açıklamaları ve 'güvenli bölge' desteğine Suriye'den sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye topraklarında yeni operasyon açıklamalarına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "güvenli bölge" çıkışına destek vermesine Suriye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, "Türk rejimi başkanının bugünkü açıklamalarının, söz konusu rejimin işgal ve saldırganlık dilinden başka dille iş yapmadığını gösterdiğini" söyledi.

Erdoğan için “teröristlerin Astana görüşmelerindeki hamisi” denilen açıklamada, "Suriye, toprak bütünlüğünü ihlal etme çabasının açık bir şekilde saldırganlık, işgal ve ayrıca Suriye'nin 8 yıldır mücadele ettiği uluslararası terörü koruma ve terörün Türkiye tarafından yayılması için ivme olacağının altını çiziyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin işgaline ve her türlü saldırı girişimine karşı Suriye'nin halkını ve topraklarını savunmaya kararlı olduğu belirtildi.