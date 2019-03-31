Süleyman Soylu: Ufak tefek olayların dışında herhangi bir olay intikal etmedi

31 Mart seçimleri için oyunu kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Soylu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bugün söz milletin" dedi. İLGİLİ HABER Yurttaşlar usulsüzlükleri bildirmeye başladı: İşte ilk seçim usulsüzlükleri