Yurttaşlar usulsüzlükleri bildirmeye başladı: İşte ilk seçim usulsüzlükleri

31 Mart seçimlerinde yurttaşlar AKP usulsüzlüklerini engellemek için sandık başında erken saatlerde mücadeleye başladı. soL, tüm okurlarının seçim günü karşılaştığı usulsüzlükleri anında soL'a bildirmesi için "Oradayım" butonunu yayına hazırladı. İşte soL'a iletilen ilk usulsüzlük bilgileri...

AKP'nin her seçim döneminde imza attığı usulsüzlüklere karşı binlerce yurttaş sandık başında oylarına sahip çıkacak, usulsüzlüklere karşı mücadele edecek.

soL, seçim günü AKP usulsüzlükleriyle mücadele edecek olan yurttaşlar için hazırladığı ve kullanımı oldukça kolay olan "Oradayım" butonuyla tüm usulsüzlükleri tek merkezde toplayacak.

İşte soL'a iletilen ilk bilgiler:

08.50 - İstanbul Ataşehir

İstanbul Ataşahir'de Şehit Mehmet Fidan İlköğretim Okulu'nda 1224 nolu sandıkta oy kullanan bir kişi sandığa iki zarf birden attı.

soL'a bilgi ileten seçmen: Nasıl oluyor da bu paravanlara mühürlü zarflar bırakılıyor? Benim veya herkesin bildiği gibi sandık başındaki görevli kişi mühürlü zarf ve pusulaları veriyor. Biz böyle ayakta uyurken kim bilir kaç kişi 2 zarf atıp gidiyor....

09.00 - Dersim Ovacık

Dersim Ovacık Şehit Savcı Murat Uzun İlköğretim Okulu'nda 1003 nolu sandıkta askerler yoğun olarak oy kullanıyor. Askerlerden biri oy kabininde telefonla yakalandı. Önce oyu sandığa attırılmadı. AKP adayı Turan Kılıç'ın oğlu olduğu belirlenen kişi TKP'li müşahitin üstüne yürüdü. Müşahitlerin itirazına rağmen bazı sandık kurulu yetkililerince oy sandığa atıldı.

09.00 İstanbul Tuzla

Seçim yasaklarına rağmen Cumhur İttifakı'nın AKP Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı’nın afişleri Tuzla Aydınlı'da apartmanlarda ve Tuzla-Aydınlı arası çalışan kimi dolmuşların üzerinde bulunmaya devam ediyor.



09.30 Dersim Hozat

Dersim Hozat'ta mükerrer oy kullanma girişimi kayıt altına alındı. İlgili tutanaktaki görevli memur, "Kendi görevli olduğu sandık başka okul olmasına rağmen üniformasıyla geliyor ve kendi seçmen kağıdının olduğu sandıkta oy kullanmaya çalışıyor. Görevli olmasına rağmen görev yerini terk edip bunu yapıyor. Bu kendisine görevli kağıdı ile(142 belgesi) tekrar oy kullanma şansı tanıyor" bilgisini verdi.