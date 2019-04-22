Süleyman Soylu, CHP'yi hedef aldı: PKK'nın kolu ile işbirliği yapıp...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'da saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimizin cenazesi kaldırıldıktan sonra şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kılıçdaroğlu'na açık bir saldırı düzenlenmesi söz konusudur" dedi.

"Tören esnasında henüz cenaze namazı kılınmamışken önce Mansur Yavaş alana gelmiştir, kendisine karşı köylü kadınların kısmi protestosu olmuştur. Sonra alana Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir. Bu sefer kendisine yoğun sözlü protesto olmuştur. Şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kemal Kılıçdaroğlu aracına doğru giderken önce sözlü, ardından da kamera görüntülerinden görüldüğü gibi açıkça bir saldırı oluyor. Daha sonra mahalledeki bir eve giriliyor. Şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kılıçdaroğlu'na açık bir saldırı düzenlenmesi söz konusudur" diyen Soylu, saldırı sonrasında 9 kişinin yakalandığını dile getirdi.

Soylu, "Olayın dışarıdan kaynaklandığı tarafımızdan tespit edilememiştir. Dışarıdan getirilenler yok, hepsi aynı köyden" diye konuştu.

Süleyman Soylu, CHP'yi suçlarken, "Genel Başkan cenazeye gelecekse güvenlik birimleriyle paylaşılmalıydı... CHP'nin HDP ile olan ilişkisi, HDP'nin PKK ile ilişkisi ortadadır" dedi.