Soylu'dan Suriyeli sığınmacılara: Kimseye eylem meylem yaptırmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşayan ve kaydının bulunmadığı gerekçesiyle kenti terk etmeleri istenen Suriyeli sığınmacılara ilişkin konuştu. '20 Ağustos’a kadar İstanbul’u terk edin' kararına tepki gösteren Suriyelilerin eylem yapacağı iddialarını değerlendiren Soylu, 'Kimseye eylem meylem yaptırmayız. Biz düzenimizi korumak zorundayız. Bu konunun tartışılmasını bile anlamsız buluyorum' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaydı İstanbul'da bulunmayan Suriyelilere kenti terk etmeleri için süre verilmesine ilişkin konuştu. Aydınlık gazetesine konuşan Soylu, Suriyelilerin “20 Ağustos’a kadar İstanbul’u terk edin” kararına karşı eylem yapacağı iddialarına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi düzenini korumak zorundadır. Zor günlerinde kendilerini ağırladığımız bu insanlar kışkırtmalara karşı dikkatli olmalılar. Ben bu tür iddiaların belli merkezler tarafından çıkarıldığını sanıyorum. Kimseye eylem meylem yaptırmayız. Biz düzenimizi korumak zorundayız. Bu konunun tartışılmasını bile anlamsız buluyorum" dedi. İLGİLİ HABER İstanbul Valiliği, Suriyelilere süre verdi!