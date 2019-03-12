Soylu, korkutarak ve tehdit ederek oy istemeyi sürdürüyor...

İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşları tehdit ederek oy istemeyi sürdürüyor. Soylu, İzmir'deki konuşmasında, 'Yaklaşan bir tehlikeyi size söylemek boynumun borcudur. Önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka bir boyuta taşıyabilecektir' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süredir benimsediği "korkutarak ve hayali tehditler üreterek seçmenden oy isteme" taktiğini sürdürüyor. Bunun son örneğini İzmir'de veren Soylu, vatandaşları yine "güvenlik" söylemiyle korkutmaya çalıştı.
İzmir'de bazı dernek ve gruplarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine destek veren kişilerin CHP tarafından İzmir'in ilçe belediye meclis üyesi listelerinde yer aldığını savundu.
Balçova'da bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya Bakan Soylu'nun yanı sıra cumhur ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı.
‘YAKLAŞAN BİR TEHLİKEYİ SÖYLEMEK BOYNUMUN BORCUDUR'
Buluşmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:
- Bugün Türkiye'nin bu gidişatına çomak sokmak isteyenler var. Dün ve darbelerde olduğu gibi. 15 Temmuz'da bizi esaret altına almaya çalıştılar. O FETÖ, alçak namussuz şarlatan sayesinde yapmaya çalıştılar. Milletvekilleri yürüyüş yapacak biz de onları yürüteceğiz ha? Bu kadar çektikten sonra kaseti tekrar başa mı saracağız yani. Kötü bir şey söyleyemedik, ‘Yürütürsek adam değiliz' dedim, o kadar basit. Size yaklaşan bir tehlikeyi söylemek boynumun borcudur. Önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka bir boyuta taşıyabilecektir.
- Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şey vardı: ‘Apo'nun heykelini Türkiye'nin her tarafına dikeceğiz' dedi. Yarın Konak'ta bir caddenin ismini değiştirmek isterlerse, ‘Siz şehitlerinizin ismini veriyorsunuz, biz de vermek istiyorsunuz' derlerse ne yapacaksınız? Bunların hepsini yaşatacaklar. Yerel meclislerde kaos ortamı oluşur. Yapmak istedikleri budur.