AKP kazanmazsa öcüler ham yapacak: Soylu tehdit edip korku salarak oy istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '31 Mart akşamı zafiyete düşersek 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler, valilerin kaymakamların itibarını beş paralık ederler. Sokağa çıkarmazlar' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Ayazağa Meydanı’nda seçmenlere hitap etti.

Soylu'nun, 31 Mart'ta seçim gecesi için söyledikleri dikkat çekti.

“31 Mart akşamı zafiyete düşülmemesini” isteyen Soylu, “Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. Bana 'Sen içişleri bakanısın neden çıkıp konuşuyorsun' diyorlar. Evet içişleri bakanıyım. 31 Mart en çok bizi ilgilendiriyor. Terörle mücadelede Allah muhafaza istikrardan olursak, uyuşturucuyla, hırsızlarla, organize suç örgütleriyle mücadelede, asayiş ve huzurunu tesis etmede istikrardan olursak anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Bu en iyi siz yaşadınız. 31 Mart akşamı zafiyete düşersek 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler, valilerin kaymakamların itibarını beş paralık ederler. Sokağa çıkarmazlar. Bunların vicdanı yok. Bunların ahlakı yok. Bunlar arkadan dürtenler ve ülkenin karışması için çaba sarf edenlerdir” dedi.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’a destek istedi.