Son iki yılda yaşanan uyuşturucu ölümlerinin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki yılda uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin verileri açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu kullanıma ilişkin verileri paylaştı.

Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre, son iki yılda uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerin sayısı 1169 oldu.

Soylu, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık" dedi.

TKG MÜCADELE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Türkiye Komünist Gençliği, geçtiğimiz yıl yayımladığı deklarasyonla, kullanımı gençler arasında giderek yaygınlaşan uyuşturucuya karşı mücadele çağrısı yapmıştı. “Yaşamın dozunu yükselt, örgütlen” başlıklı deklarasyonda, uyuşturucu bağımlılığının zeminini sömürü düzeninin hazırladığı vurgulanmıştı.