Soma Katliamı anısına: 'Üçyüzbir' belgeselini soL okurlarına sunuyoruz...

13 Mayıs Soma işçi katliamının dördüncü yıldönümü. Soma Katliamı anısına çekilen, Alican Mansuroğlu'nun yönettiği 'Üçyüzbir' belgeseli soL okurları için yayında...

13 Mayıs, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma katliamının yıldönümü. Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Maden Ocağı’nda meydana gelen iş cinayetinin üzerinden dört yıl geçti. Katliamın ardından ailelerin adalet arayışı sürüyor. Katliama ilişkin 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın 21'inci duruşması 26 Mart'ta görüldü. Dava 19 Haziran'a ertelenirken; tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Geçen süre içerisinde davada hiçbir mesafe katedilmezken, soL, çekimleri engellenmeye çalışılan, festival programlarından çıkarılan "Üçyüzbir" belgeselini okurlarıyla paylaşıyor.

28. Ankara Uluslararası Film Festivali ve 6. Atıf Yılmaz Film Festivali'nden "Jüri Özel Ödülü" ile dönen, yönetmenliğini Alican Mansuroğlu'nun yaptığı "Üçyüzbir" filmi, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük katliamlardan biri olan Soma maden faciasını konu alıyor.

Maden faciasından kurtulan işçilerin, işçi yakınlarının ve Soma halkının başrolde olduğu filmde, patronların bitmeyen kâr hırsı ve işçilerin hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.

Üçyüzbir belgeselini ve teaserını aşağıdaki linkler üzerinden izleyebilirsiniz.

Üçyüzbir - 2016 .... Belgesel, 00:28:00

Teaserı izlemek için

FİLMİN ALDIĞI ÖDÜLLER

3. Marmaris Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Birincilik Ödülü. 2017

28. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Jüri Özel Ödülü. 2017

6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, Belgesel Dalı, Jüri Özel Ödülü. 2017

5. Antakya Uluslararası Film Festivali Belgesel Dalı, En İyi Film Ödülü. 2017

1.Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Uluslararası Kurmaca ve Belgesel Kategorisi, Finalist, 2018

12. İşçi Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2017

8. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, Gösterim Seçkisi. 2017

3. Kısa Film Kolektifi Kısa Film Festivali, 12. İşçi Filmleri Festivali Filmleri, Gösterim Seçkisi. 2018

FİLMİN ÖYKÜSÜ

Özellikle 1980’li yıllar ve sonrasına damga vuran özelleştirmeler, geçen 13 yılda doruk noktasına ulaştı. Bu özelleştirme politikasından nasibini alan madenler, AKP İktidarı ve kar ortağı patronların çılgınca üretime odaklandığı koşullarda, toplu işçi mezarlarına dönüşmeye başladı. Kapitalizmin ilk döneminin koşullarında işçileri çalışmaya mahkum eden bu anlayış, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma Maden Patlamasında, 301 maden işçisinin katledilmesine sebep oldu. Bu film, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma Maden katliamı ve onun arka planı anlatıyor.