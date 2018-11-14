İlaç krizi artarak devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 62 ilacı geri ödeme listesine aldı.

SGK, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan 62 ilacı geri ödeme listesine dahil etti.

İLAÇ BULUNAMIYOR

Atılan bu adım 62 ilacı kapsarken, çoğunluğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar olmak üzere 700’e yakın ithal ilaç şu an Türkiye'de bulunamıyor.

İstanbul Tabip Odası, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan sisplatin, metotreksat, vinblastin ve gemsitabin gibi en önemli ilaçların uzun zamandır hem serbest eczanelerde, hem de birçok kamu ve özel hastane eczanelerinde bulunmadığını açıklamıştı.