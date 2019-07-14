Şehir hastanelerinde skandallar bitmiyor

'Ticari sır' olduğu gerekçesiyle halktan gizlenen şehir hastaneleri sözleşmelerinde, 'sözleşme bedeli' ifadesinin yer almadığı anlaşıldı. Düzenleme değiştirilmek üzere Meclis’e taşındığı sırada, bu kez de devletin şehir hastaneleri için lira yerine dövizle kira ödediği ortaya çıktı.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle Türkiye genelinde yapılan şehir hastanelerinin sözleşmesinde, kamuyu büyük zarara uğratacak bir "hata" Meclis'e getirilen düzenlemeyle ortaya çıktı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, milyarlarca lira zarara neden olacak sözleşme açığı, dövizin geçen yıl aşırı yükselmesi üzerine şirketlere fazladan para ödenmek zorunda kalınınca fark edildi. "Hata"nın düzeltilmesi için Meclis'e yasa teklifi getirilirken, teklif görüşüldüğü sırada devletin şehir hastanelerine dövizle kira ödediği de ortaya çıktı.

‘SÖZLEŞME BEDELİ’ İFADESİ YOKMUŞ

AKP Milletvekili Mustafa Savaş'ın hazırladığı torba yasa teklifi üzerine, “ticari sır” olduğu gerekçesiyle halktan gizlenen şehir hastaneleri sözleşmelerinde, “sözleşme bedeli” ifadesinin yer almadığı anlaşıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifle ilgili mevzuata, “sözleşme bedeli” ifadesi ilk kez eklenmiş oldu. Ayrıca hastaneleri yapan firmalara ödenecek “kullanım bedelinin” yıllar içerisindeki artırım yöntemi de yeniden düzenlendi.

‘SUÇUN İTİRAFI’

Komisyonda düzenleme görüşüldüğü esnada tartışmalar da yaşandı. CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, “Bu değişiklik aslında geçmişte yapılan büyük bir hatanın, hatta işlenen büyük bir suçun itirafı anlamına geliyor. Demek ki ticari sır denilerek halktan saklanan bu sözleşmelerde çok büyük hatalar yapılmış, yanlışlıklar yapılmış, kamu ciddi bir şekilde zarara uğratılmış, uğratılmaya da devam edecek” diye konuştu.

Daha önce de Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinden şehir hastanelerine ayrılan 3,7 milyar lira kira bedelinin ilk 5 ayda aşılarak hastanelere 3,9 milyar lira kira ödendiği ortaya çıkmıştı.

