TTB'den şehir hastaneleri raporu: Yetki başhekimlerde değil, şirket yöneticilerinde!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir rapor gönderdi. Raporda, şehir hastanelerinde başhekimler artık yetkisiz olduğu, yetkinin şirket yöneticilerine verildiği, odağın sağlık değil 'kâr' olduğu vurgulanarak, 'Laboratuvarlara deneyimsiz kişiler alınıyor, hekimlere fazla mesaide yemek bile verilmiyor, enfeksiyon uzmanı eksikliği ölüm hızını artırabilir' denildi.

soL - Haber Merkezi