Seçimler için yurtdışından gelen gözlemciler gözaltında

Yurtdışından gelen 16 gözlemci gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi olarak bu kişilerin AGİT gözlemcisi olmamaları gösterildi.

AA’nın İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, seçimleri gözlemlemek için gelen 10 yabancı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre gözaltına alınan kişiler AGİT gözlemcisi değiller.

Hakkında işlem başlatılanlardan 3 Fransa vatandaşı Ağrı’da, 3 Almanya vatandaşı Şırnak’ta, 3 İtalya vatandaşı Diyarbakır’da ve bir İtalya vatandaşı Batman’da göz altına alındı.

Bir başka habere göreyse İsveç vatandaşı 3 kişi Bitlis'te gözaltına alındı. Avrupa Sol Partisi başkanının yaptığı açıklamaya göre Fransız Komünist Partisi üyesi 3 gözlemci de gözaltına alındı.