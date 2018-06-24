Türkiye'deki Fransız Komünist Partili gözlemciler gözaltına alındı

Fransız Komünist Parti'li gözlemciler Pascal Torre, Hülya Turan ve Senatör Christine Prunaud Ağrı'da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Fransız komünistlerin oy verme işleminin sonlandığı saat 17.00'de serbest bırakıldığı belirtildi.

Ağrı'da 24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için bulunan üç Fransız Komünist Partisi (PCF) üyesi gözaltına alındı.

PCF Bas-Rhin Bölgesi Sekreteri Hülya Turan, Türkiye uzmanı Pascal Torre ve PCF üyesi Senatör Christine Prunaud'un gözaltına alınmasına ilişkin PCF'nin üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi (ASP) açıklama yaptı.

ASP açıklamasında PCF'li gözlemcilerin derhal serbest bırakılması talep edilirken, "Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter yaklaşımı, muhalif yapılara dönük saldırılarla paralel olarak, Türkiye'nin anti-demokratikleşmesi doğrultusunda atılmış bir başka adımdır" dendi. Açıklamada "Türkiye'nin bütün demokratik ve özgür güçlerinin tarafındayız" ifadeleri kullanıldı.

PCF'li gözlemciler oy verme işlemi son bulduktan sonra, saat 17.00'de serbest bırakıldı.

Fransız Komünist Partisi de bir açıklama yayınlayarak, gözaltıları kınadı ve "bu baskıların sadece diktatörlüğe son vermek isteyen Türkiyeli demokratlarla dayanışmalarını güçlendireceğini" belirtti.

PCF üyelerinin gözaltına alınması Fransız basınında geniş yer buldu.