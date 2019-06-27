Seçim bitti, 'ihtiyat akçesi' yeniden masada

23 Haziran seçimleri öncesinde gündeme gelen ihtiyat akçesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devri yeniden masada.

AKP, Merkez Bankası'nın "kötü günler" için sakladığı "ihtiyat akçesi"ni Hazine'ye aktarmak için harekete geçti.

23 Haziran seçimleri öncesinde de gündeme gelen ancak vazgeçilen ihtiyaç akçesi düzenlemesi, seçimlerin hemen ardından yeniden masaya geldi.

Bloomberg HT'ye konuşan iki kaynak, düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlandığını ve bir kereye mahsus olmayacağını kaydetti.

Merkez Bankası, karının yüzde 20'sini Türk Lirası olarak yedek akçe hesabında tutuyordu. Düzenlemeye göre bu oran yüzde 6'ya inecek ve buna karşılık gelen tutar her yıl hazineye aktarılacak.