Merkez Bankası'nın 'ihtiyat akçesi' Berat Albayrak'ın kontrolüne aktarılacak

AKP, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredecek düzenlemeyi 23 Haziran seçimlerinden önce Meclis gündemine getirecek.

AKP, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce, acil ve öncelikli olarak belirlediği 4 teklifi yasalaştıracak.

Hürriyet'in haberine göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi. Bu teklifin içinde, Merkez Bankası’ndaki ihtiyatli akçeden bütçeye yapılan aktarıma olanak veren yasal düzenlemenin olacağı da iddia ediliyor. Bu paradan bütçeye aktarım yapılması için yasal alt yapının gerektiği, Merkez Bankası yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtiliyor.

Ekonomi paketinde, enerji şirketlerinin bir süreden beri konu başlığı edilen borçlarının yeniden yapılandırılmasının da bulunduğu öne sürülüyor. İktidarın, köprü geçiş ücretlerine ilişkin cezaları da yeniden yapılandıracağı belirtiliyor. Bu torbanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek ve netleşecek.