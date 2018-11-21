'Saraçoğlu’nun satışa sunulması katliamdır'

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi’nin 'dönüşüm' adı altında ihaleye çıkarılacak olmasına Mimarlar Odası'ndan tepki geldi. Açıklamada, 'Saraçoğlu Mahallesi’nin satışa sunulması kentin geleceğini mahvedecek ve bir katliam yaşanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 13 Aralık’ta ihale ile özel firmalara verilmesi planlanan Saraçoğlu Mahallesi’ne ve Gazi Üniversitesi’nin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi yapmak için ihaleye çıktığı AOÇ arazisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin ve bu ihalenin dayanağı olan ihaleye çıkış kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara Nöbetçi İdaresi Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere dava açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Kent merkezinin canlandırılması bahanesiyle Güvenpark ile birlikte ele alınacak Saraçoğlu Mahallesi’nin böyle bir satışa sunulması kentin geleceğini mahvedecek ve bir katliam yaşanacak” uyarısında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ”Saraçoğlu Mahallesi bizim göz bebeğimiz Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı, buranın anı, tarihsel, simge, ekonomik, özgünlük ve bellek değeri var. Geçmişten bugüne Cumhuriyetin kendi bürokratlarına yönelik barınma sorununu nasıl çözdüğünü ve bunun da bakanlıklar bölgesinde ilişkilendiren bir sürekliliği var. Dolayısıyla Saraçoğlu Mahallesi’nin her ne şekilde olursa olsun ranta kurban edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz. 13 Aralık'ta ihalenin yapılmaması için yürütmeyi durdurma talebiyle davamızı açmış bulunuyoruz. Saraçoğlu Mahallesi’nin bu durumu, hükümetin rejimle gerçekten hesaplaşmasının mekânsal karşılığıdır. Başka bir ülkede olsaydı Saraçoğlu hepimizin içinde nefes aldığı ağaçlarının altında dinlediğimiz gerçekten kültürel, sanatsal ve kamusal bir merkez haline gelebilirdi. Şimdi ise özel firmalara peşkeş çekilerek bütün denetimlerinde kapalı olduğu bir süreçle kaşı karşıyayız ama yılmayacağız. Başkent Dayanışması ve demokratik kitle örgütleri Saraçoğlu’nun ihale ile arsa karşılığı satışını gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde Saraçoğlu’nun korunmasına dair etkinlikler yapılacak ” diye konuştu.

AOÇ TALANI SÜRÜYOR

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin talanına son hız devam edildiğini de dile getiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne verilen AOÇ alanlarının geldiği durum hala tartışmalı. Bunlardan birisini ABD Büyükelçiliği’ne devrettiler, diğerlerini TOKİ’ye devrettiler. Yine bu arazilerden kalan bir alanla ilgili bu kez Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi yapmak üzere bir proje ihalesi açtı. Tam ODTÜ’nün karşısında Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın arkasında olan bu alanda üst ölçekli planlara aykırı şekilde yapılaşmaya açılması için projelendirme süreci ihale ediliyor. Bunu da yargıya taşıyoruz” dedi.