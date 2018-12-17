Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'hızlı tren kazası' açıklaması

AKP'li Şamil Tayyar, Ankara'da 9 yurttaşın yaşamını yitirdiği tren kazası faciasına ilişkin, 'sorumlular cezalandırılmalı' dedi.

Büyük ihmaller sonrası gerçekleşen Ankara'daki yüksek hızlı tren faciasına ilişkin AKP içerisinden ilginç bir açıklama geldi.

Olaya ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmeyen yetkililerin ardından bir mesaj paylaşan Şamil Tayyar, "Tren hattında yüksek teknolojiye geçerken sinyalizasyonu ıskalayanlar tüm sorumluluğu sadece makasçının sırtına yükleyemez. Sorumluların cezalandırılmasını sağlamak en başta insani vazifemizdir. Ayrıca çürük elmaları ayıklamak sepette kalanları korur. Zaaf olmaz güçlendirir" dedi.

24 Haziran seçimlerinden önce açılan hatta sinyalizasyon sistemi olmadığı ortaya çıkmış, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar, doğru bir değerlendirme yapmıyor" ifadelerini kullanmıştı.