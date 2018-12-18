Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal'ı hedef aldığı sözler sonrası oyuncu Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal'a ilişkin sözlerinin ardından komedyen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Gökbakar, bir portakal fotoğrafı paylaşarak "Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse" dedi.

Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" diye yazdı.

Erdoğan, dün yaptığı konuşmada gazeteci Fatih Portakal'la ilgili olarak "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor" demişti.