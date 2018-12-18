Erdoğan'ın tehdit ettiği Fatih Portakal'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerinin ardından konuşan Fatih Portakal, yanıt vermeme kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil, bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni" sözleri sonrası Fatih Portakal'dan açıklama geldi.

Portakal, Fox TV Ana Haber'de konuya ilişkin, "Acaba ne diyecek Fatih, acaba kendisi hakkında söylenen sözlere cevap vermeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hayır, kesinlikle. Eğer böyle bir şey bekliyorsanız ne bugün duyarsınız ne de gelecekte duyacaksınız. Biz burada sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.