Saadet Partisi'nden aday açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'İnşallah cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da çok net ifade etmiştik; ‘mutlaka bir aday belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi yönetecek. Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacaktır' açıklamasında bulundu.

CHP ve İyi Parti ile seçim ittifakı görüşmelerini sürdüren Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama geldi.

"Şimdi hızlı bir şekilde aday tespitine gideceğiz. İllerden sorumlu arkadaşlarımız, illerinde milletvekili aday adaylarımız için süratli bir çalışmanın içine girecekler. İnşallah cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da çok net ifade etmiştik; ‘mutlaka bir aday belirleyeceğiz" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi yönetecek. Türkiye siyasetini belirleyecek bir aday olacaktır. İnanıyoruz ki seçimi de kazanacağız. Seçime giderken moral için söylenen sözler gibi olabilir. Ancak son 1,5 yıldır çalışmalarımız hamdolsun ciddi mesafeler kat ettiğimizi gösteriyor. Bundan dolayı da şu anda morali en yüksek teşkilat Saadet Partisi Teşkilatlarıdır" ifadelerini kullandı.