CHP'li vekilden HDP ile ittifak açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ittifak tartışmalarına ilişkin, 'Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor' açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, "HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Aksünger, CHP’nin HDP ile ittifak iddialarına ilişkin şöyle konuştu: “HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”