Reina katliamı sanığı suçlamayı reddetti: Panik ve şoke oldum

Reina Katliamı davası başldı. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alındı. Masharipov, suçlamaları reddetti.

Reina katliamı davası devam ediyor.

Mahkeme heyeti, katliam sanığı Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi.

Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov, tüm suçlamaları reddetti.

Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının internette kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şoke olduğunu söyledi.

Fotoğrafları yayımlandığı ve yanında kimliği olmadığı için gizlendiğini ileri süren Masharipov'un, medyanın kendisini öne sürdüğünü, olayı kendisinin yapmadığını, olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişinin kendisi olmadığını söylediği kaydedildi.

Saldırıyı kabul ettiği emniyetteki ve hakimlikteki ifadelerini, duruşmada reddettiği öğrenilen Masharipov'un suçlamaları ve delilleri kabul etmediği bildirildi.

Masharipov'un savunmasının tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi.